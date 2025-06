L'Elx aconseguix el seu sèptim ascens a Primera

Elx (Alacant), 1 junny (EFE). L'Elx ha certificat este diumenge el seu sèptim ascens a Primera Divisió amb el seu triomf per 0-4 en el camp del Deportivo de la Coruña en l'última jornada de la Lliga Hypermotion, que li ha valgut per a fer-se amb l'última de les dos places d'ascens directe i per a acompanyar el Llevant a la màxima categoria per la via ràpida.

El club il·licità, amb 102 anys d'història, torna a Primera dos anys després d'haver descendit i ho fa després d'haver vist frustrades les seues aspiracions de tornar la passada campanya, en la qual finalment no va ser capaç d'entrar en la promoció per l'ascens.