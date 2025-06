Les cirurgies derivades a la privada es tripliquen en una dècada

La Conselleria de Sanitat està incrementant, de manera gradual, el nombre de cirurgies que deriva a la sanitat privada, davant de les llargues llistes d'espera, a través del Pla de xoc. Així s'observa en les diferents memòries de gestió del departament. L'última publicada, corresponent a l'any 2023, xifra en 38.457 les cirurgies fetes en el sector privat, però finançades per la Generalitat Valenciana. Respecte a l'any 2020, quan es van derivar 22.743 intervencions, l'increment és del 69,09 % en quatre anys. Són 15.714 més en només quatre anys.

El nombre ha crescut cada any: 22.743 en 2020; 28.196 en 2021; 29.196 en 2022, i 38.457 en 2023. En 2015, eren només 13.367. En este últim exercici, Sanitat va destinar 31 milions d'euros per al Pla de xoc. Van ser nou més dels pressupostats en els comptes del Botànic. El govern progressista va ser el que va iniciar l'augment de les xifres del pla de xoc, després de l'increment de les llistes d'espera després de la pandèmia del coronavirus, per la qual els quiròfans es van tancar durant mesos.

És el resultat del nou model sanitari que s'està implantant en la Comunitat Valenciana amb l'expansió de la sanitat privada. Només en l'últim any, s'han inaugurat dos hospitals privats a València ciutat i s'espera la pròxima obertura d'altres dos. En l'autonomia, ja hi ha 24 hospitals públics, més de tres crònics, davant dels 23 en mans d'empreses asseguradores sanitàries.

No sorprendria si, en 2024, continua l'ascens de derivacions a la privada. Cal recordar que la DANA del mes d'octubre va provocar la cancel·lació de les cirurgies programades durant un parell de setmanes, per a atendre l'emergència. Això ha provocat un increment en les llistes d'espera que tenen més de 74.000 persones esperant a passar pel quiròfan amb una demora mitjana de 93 dies, segons l'última actualització de les dades de Sanitat al desembre. Les xifres van ser considerablement pitjor a les de juny, quan la xifra era de quasi 69.500 amb una espera mitjana de 79 dies, xifres similars -un poc per davall- a les que es va trobar l'actual Consell després dels huit anys de gestió del Botànic.

El pla de xoc, a debat

El diputat Carles Esteve de Compromís defén la utilitat del pla de xoc en «moments puntuals», quan la reorganització dels recursos i el pla d'autoconcert, amb el qual es fan cirurgies en la pública a les vesprades amb personal voluntari, no són suficients. No obstant això, critica l'estratègia de l'actual Conselleria, que «convida a anar-se'n directament a la privada»; un retret que compartix Rafa Simó del PSPV: «Sembla que l'única solució del conseller Marciano Gómez siga sempre derivar a la privada, encara que el resultat no siga ni moltíssim menys satisfactori».

Lluís Pérez

Esta deriva cap a la mercantilització de la sanitat tampoc agrada a UGT. La seua secretària general de Serveis Públics, Mayte Montaner, incidix en la mateixa idea que l'oposició: «Hi ha una clara estratègia de Sanitat per a afavorir el negoci privat, ja que molts servicis s'estan externalitzant, mentres es reduïxen els autoconcerts». Per part seua, Yolanda Ferrández de CCOO assenyala l'evident «creixement constant i accelerat del sector privat, impulsat per processos que convertixen un dret bàsic en un negoci altament rendible». I el president de CSIF, Omar Ruiz, apunta al fet que s'estan «alçant hospitals privats a costa de sobrecarregar el treball del personal».