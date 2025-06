L'OMS alerta d'una nova variant de Covid responsable de l'augment mundial de contagis

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha advertit de l'augment de casos de COVID-19 a escala mundial causats per una nova variant del SARS-CoV-2, denominada NB.1.8.1, que ha posat ja sota vigilància, precisant que de moment el risc per a la salut pública es considera "baix".

Així ho arreplega en l'informe d'avaluació de riscos elaborat pel Grup Assessor Tècnic sobre l'Evolució dels Virus (TAG-VEU, per les seues sigles en anglés), publicat el passat 23 de maig. En este apunta que s'espera que les vacunes disponibles en l'actualitat contra la COVID-19 continuen sent eficaces contra esta variant, tant en casos simptomàtics com greus.

Segons explica, a 18 de maig de 2025, s'havien identificat 518 seqüències d'NB.1.8.1 provinents de 22 països, la qual cosa representa el 10,7 % de les seqüències disponibles a escala mundial en la setmana epidemiològica número 17 d'enguany, és a dir, el període comprés entre el 21 i el 27 d'abril.

L'OMS detalla que esta xifra "continua sent baixa" respecte a altres variants en circulació; LP.8.1 representa la majoria de casos, amb un 39 %, encara que està en descens. No obstant això, assenyala que es tracta d'un augment significatiu en la prevalença d'NB.1.8.1 respecte al 2,5 % registrat quatre setmanes abans, en la setmana epidemiològica 14, que comprén entre el 31 de març i el 6 d'abril.

En concret, entre les setmanes epidemiològiques 14 i 17, la prevalença d'NB.1.8.1 va augmentar del 8,9 a l'11,7 % en la Regió de l'OMS del Pacífic Occidental; de l'1,6 al 4,9 % en la Regió de l'OMS de les Amèriques, i de l'1 al 6 % en la Regió Europea. Mentrestant, en la Regió del Sud-est Asiàtic només hi ha cinc seqüències d'esta variant, i no se n'ha detectat cap en la Regió Africana ni en la Regió del Mediterrani Oriental.

L'NB.1.8.1 és una variant del SARS-CoV-2 derivada de la variant recombinant XDV.1.5.1, i la seua primera mostra es va recol·lectar el 22 de gener de 2025. Malgrat el seu ràpid creixement, l'OMS puntualitza que NB.1.8.1 només presenta una evasió immunitària addicional mínima en comparació amb la variant LP.8.1.

Encara que s'han reportat augments en els casos i les hospitalitzacions en alguns països de la Regió del Pacífic Occidental, on es troba la major proporció de variants NB.1.8.1, no hi ha informes que suggerisquen que la gravetat de la malaltia associada siga major en comparació amb altres variants circulants.

Recomanacions

Davant d'esta situació, l'OMS i el seu Grup Tècnic Assessor sobre l'Evolució del Virus han reiterat les seues recomanacions als estats membres perquè prioritzen mesures específiques per a abordar millor les incerteses relacionades amb la fuita immunològica i NB.1.8.1.

D'esta manera, han aconsellat als països fer assajos de neutralització amb sèrums humans representatius de la comunitat afectada, així com amb sèrums de models animals sense tractament previ infectats amb virus vius aïllats NB.1.8.1. A més, han suggerit fer una avaluació comparativa per a detectar canvis en els indicadors de gravetat, ja siguen continus o ad hoc.

Igualment, l'organisme internacional ha afirmat que continua avaluant de manera periòdica l'impacte de les diferents variants del virus en el rendiment de les vacunes, junt amb el seu Grup Tècnic Assessor sobre la Composició de les Vacunes contra la COVID-19.

Finalment, ha assenyalat que revisarà esta avaluació de riscos a mesura que es dispose de més evidència i dades d'altres països.