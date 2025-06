Mazón fitxa en l'equip de Ruth Merino

Amb les lligues de futbol acabades, el mercat de fitxatges és el que adquirix el protagonisme informatiu. En política l'activitat parlamentària i executiva continua (rares vegades es deté, com a molt un parell de setmanes d'agost), però això no impedix que hi haja moviments amb entrades i eixides com si es tractara de clubs de futbol i sense restriccions temporals per a la inscripció.

Així, el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) ha confirmat este dilluns un canvi dins del Consell, on Carlos Mazón li lleva la seua consellera d'Hisenda, Ruth Merino, a la seua mà dreta. En concret, Belén Ríos passa de ser la cap de gabinet de Merino (ho ha sigut des de l'inici de la legislatura) per a incorporar-se com a assessora del president. Reforç per al Palau de la Generalitat a l'espera que l'exsíndica de Ciutadans recomponga el seu equip.