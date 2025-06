San Antonio de Benagéber aprova per unanimitat el pagament pendent a l'EMTRE

L'Ajuntament de San Antonio de Benagéber ha aprovat finalment, i per unanimitat de tots els grups polítics, la modificació de crèdit necessària per a saldar el deute amb l'Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE), que s'elevava fins als 123.000 euros.

Esta aprovació es va produir en l'últim ple municipal i suposa un gir significatiu respecte a una sessió idèntica celebrada en la localitat, on el mateix punt va ser bloquejat per AISAB, Guanyem SAB i l'edil no adscrit.

L'equip de govern (UCIN i Partit Popular) valora positivament este canvi d'actitud i considera que "s'ha anteposat, per fi, l'interés general del municipi". No obstant això, l'alcaldessa, Eva María Tejedor Marí, ha lamentat que "este canvi de postura només haja tingut lloc després que el consistori denunciara públicament la situació generada pel bloqueig de l'oposició en una altra sessió plenària, la qual cosa ha provocat un perjuí econòmic per als veïns en forma de recàrrecs i ha portat el municipi a la llista de morosos de l'EMTRE".

L'alcaldessa ha volgut agrair públicament el suport de tots els grups, i especialment el canvi de posició d'AISAB, Guanyem SAB i dels edils no adscrits, regidors que en una sessió plenària anterior van impedir l'abonament d'este deute. Així mateix, ha celebrat que l'exalcalde trànsfuga, Enrique Santafosta, "ara en el grup de no adscrits i principal impulsor del rebuig inicial, haja reconegut la necessitat de saldar esta obligació, amb suport a la mesura en esta ocasió". "Ens alegrem que s'haja imposat el sentit comú, encara que lamentem que esta rectificació arribe tard i haja suposat recàrrecs econòmics que acabaran assumint els veïns", ha assenyalat Tejedor Marí.

Canvi de representant en l'EMTRE

En el mateix ple també es va aprovar el canvi de representant del municipi en l'EMTRE, que passarà a ser Andrea Méndez, portaveu d'AISAB. La proposta va ser recolzada per UCIN, Guanyem SAB, Partit Popular i Vox, i va comptar amb el vot en contra dels regidors no adscrits. L'alcaldessa ha agraït la labor de l'anterior representant, Pau Andrés, i ha desitjat sort a la nova delegada, a qui ha sol·licitat "tota la comunicació i col·laboració possibles" amb l'equip de govern per a evitar problemes com este.

L'executiu municipal confia que este nou escenari òbriga la porta a una etapa de major responsabilitat institucional i recorda que decisions com esta no poden estar marcades per càlculs polítics, sinó pel compromís amb els interessos reals de San Antonio de Benagéber.