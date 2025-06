Estos són els pobles valencians amb els cotxes més vells

L'edat mitjana del parc automobilístic de la Comunitat Valenciana s'ha vingut incrementant en els últims anys. Una realitat exemplificada en l'augment dels vehicles que ja han complit els 15 anys d'antiguitat, que no s'està comportant de la mateixa manera en tots els municipis de l'autonomia. Tant és així que, segons la localitat que s'observe, la bretxa en el nombre de turismes 'vells' sobre el total és considerable. No obstant això, quins són els pobles valencians que tenien a tancament de 2024 major proporció de cotxes amb edat avançada?

Més turismes amb almenys 15 anys

Eixe 'honor' -entre els que tenen almenys 400 cotxes matriculats- correspon al municipi de Camporrobles, on quasi sis de cada deu cotxes matriculats tenen almenys una dècada i mitja (el 57,04 %), seguit a poca distància de Venta del Moro, que registra un 56,73 % dels seus cotxes amb 15 anys o més. Els dos són la prova fefaent de com una menor renda per llar afecta eixa renovació del parc. No en va, segons l'última estadística de l'Agència Tributària, les dos localitats lideraven en 2023 el rànquing de pobles valencians amb menor xifra d'ingressos bruts mitjans.

No obstant això, estos dos municipis no són els únics en els quals almenys la mitat dels seus turismes tenen una considerable antiguitat. No en va, fins a 13 enclavaments valencians complixen esta condició, sent tots municipis d'interior. Entre estos està Utiel (53,64 %), Ademuz (52,6 %), Siete Aguas (50,18 %) o Requena, el més gran de tots estos, on 5.028 dels seus 10.056 cotxes matriculats tenen 15 anys o més.

Els municipis amb menys cotxes 'vells'

En l'altre extrem, el dels municipis amb els cotxes més 'nous', destaca especialment el cas de la Serratella, una localitat amb només un centenar d'habitants censats, però que registra fins a 3.900 cotxes. Darrere d'este fet no està una compra massiva de vehicles per a cada 'parroquià', sinó que moltes empreses de rènting matriculen en este poble les seues flotes per comptar la localitat amb un impost de circulació molt més baix de l'habitual. Això fa que només 44 d'eixos 3.900 vehicles (un 1,13 %) compte hui amb almenys una dècada i mitja d'antiguitat.

En estos primers llocs també estan altres llocs amb més turismes registrats que població com Benidoleig o Castielfabib, però també altres enclavaments que es colen entre els que més renda mitjana anoten en l'autonomia com San Antonio de Benagéber -27,01 % dels seus cotxes tenen 15 o més anys-, Rocafort (29,29 %) o l'Eliana (30,51 %). De la mateixa manera, també es troba ací el principal motor de la producció automobilística valenciana, Almussafes, que gràcies a Ford i la seua indústria auxiliar registra només un 28,89 % dels seus 5.775 cotxes amb 15 anys o més.