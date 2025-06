'Stellae' i 'La violación de Lucrecia', distingides en els Premis del Públic de Sala Russafa

Sala Russafa ha entregat els seus tradicionals Premis del Públic, que complixen catorze edicions reconeixent el treball dels artistes que passen per l'escenari de Russafa.

Durant tota la temporada, el públic té l'oportunitat de puntuar l'espectacle que acaba de vore en eixir del pati de butaques, puntuant-lo de l'1 al 10. En acabar la programació regular, se sumen les puntuacions rebudes i es fa una nota mitjana perquè no afecte el nombre de vots rebut, sinó que es tinga en compte el nivell de satisfacció dels espectadors.

Així sorgix un palmarés que enguany ha coronat Stellae, de Vivirei Teatro, com el millor espectacle valencià. Un reconeixement apadrinat per À Punt Mèdia (qui aporta el guardó que rep la companyia) per a esta tragicomèdia escrita i dirigida per Iria Márquez que analitza la necessitat de comunicar-nos.

La violación de Lucrecia, de la Compañía Teatro Clásico de Sevilla, s'ha considerat el millor espectacle nacional, premi atorgat amb la col·laboració de la revista especialitzada ArtezBlai. L'obra recupera el poema homònim de Shakespeare, basat en un fet històric i tristament d'actualitat.

Premis del Públic en la Sala Russafa. / SR

La millor coreografia escènica ha sigut per a Rob, una peça de teatre gestual de la formació valenciana Teatre de L’Abast. El guardó compta amb la col·laboració de la botiga especialitzada Menkes i reconeix l'originalitat d'esta història sense paraules, capaç d'explicar-se gràcies als moviments del seu protagonista.

L'Horta Teatre ha rebut el Premi del Públic de Sala Russafa al millor espectacle per a xiquets i xiquetes gràcies a Martina i el bosc de paper, una peça que conrea els valores ecologistes amb una posada en escena on tots els materials de l'escenografia i els titelles emprats són de cartó o paper. El Centre Comercial Nuevo Centro ha apadrinat este premi.

Rogles de cançons i misèria, de Cactus Teatre, ha resultat triada com a espectacle revelació, un reconeixement apadrinat per la web cultural Verlanga que valora esta proposta escènica, homenatge a la generació de dones de la postguerra a través d'un emocionant collage de veus.

La Fundació Bromera apadrina el premi al millor text, atorgat a Carles Alberola per L’últim ball, una comèdia que retrata els disgustos d'una vida dedicada a les arts escèniques d'una parella de vells actors que, no obstant això, es resistixen a abandonar els escenaris.

El millor directe musical per a Sergio Pastore

La música ha estat present en el palmarés dels Premis del Públic de Sala Russafa amb el premi millor directe musical, apadrinat per la revista especialitzada Mondo Sonoro CV, que enguany ha recaigut en Sergio Pastore per la presentació en viu del seu àlbum Banzai, feta el mes d'octubre.

I, entre totes les paperetes de votació rebudes al llarg de la temporada, es tria una a l'atzar com a guanyadora del Premi a l'Espectador. Un guardó entregat amb la col·laboració de la revista especialitzada Makma que consistix en un abonament per a dos persones valorat en 800 € per a gaudir gratuïtament de les estrenes de tots els espectacles programats per la Sala Russafa la pròxima temporada. Enguany ha recaigut en l'espectadora Violeta González.

Premis del Públic en la Sala Russafa. / L-EMV

Finalment, la gala ha servit també perquè l'equip directiu de Sala Russafa, compost per Juan Carlos Garés, Chema Cardeña i David Campillos, entreguen el Premi Escena, un reconeixement que ja va per la seua sèptima edició i amb el qual es busca reconéixer el treball de persones i entitats que no necessàriament es dediquen al món de l'escena, però que contribuïxen al seu dinamisme. És el cas de la periodista cultural Begoña Donat, col·laboradora de diverses capçaleres, com Valencia Plaza, El Cultural o Suzy Q, on informa sobre arts escèniques amb reportatges treballats, que contribuïxen a la divulgació teatral i donen visibilitat al treball de companyies valencianes.

“Pensem que, en este moment, els mitjans de comunicació estan bastint ponts perquè el públic puga conéixer el que oferix la cartellera valenciana. És dels escassos suports amb els quals poden comptar les companyies que volen mostrar els seus espectacles als espectadors”, explica Chema Cardeña, director artístic de Sala Russafa. En la seua opinió, “cada vegada es qüestionen més els suports a la creativitat i a les seues estructures en una escena tan rica com la valenciana” per part de les institucions, cosa que obliga a “lluitar per mantindre's amb vida”, per mitjà de polítiques culturals que, “en comptes d'apostar decididament per fomentar i potenciar l'activitat, simplement les mantenen”.

Amb este guardó, entregat pel crític Nel Diago, Premi Escena ex aequo junt amb José Vicente Peiró en 2024, ha conclòs una gala senzilla, que dona protagonisme als guardonats i als espectadors, que tenen veu i vot sobre el que programa Sala Russafa, demostrant que el públic pot tindre un paper actiu en les arts escèniques.