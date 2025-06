Duel de mosqueters en la nit de París

Rivals coneguts a la recerca de ficar-se ja en les semifinals de Roland Garros. Carlos Alcaraz i Tommy Paul es tornaran a veure les cares este dimarts en la sessió nocturna (no abans de les 20.15 hores) en un duel que augura espectacle i bon tenis entre dos campions a París.

L'espanyol ho va ser l'any passat, mentres que l'estatunidenc ho va aconseguir fa deu anys en categoria júnior, quan es va donar a conéixer al món després d'eliminar Taylor Fritz en tres mànegues (7-6 2-6 6-2).

Serà el sèptim duel entre els dos, sent tots els anteriors en grans escenaris. Els quatre primers en tornejos Masters 1000, mentres que els dos últims, l'any passat, van ser en qüestió de 23 dies. El primer, a Wimbledon, el segon, en el mateix escenari que esta vegada, però en els Jocs Olímpics. Els dos van caure del costat del murcià, que buscarà repetir de nou la papereta per a ficar-se en les seues terceres semifinals consecutives en Roland Garros, on ja l'esperarà a eixa hora Musetti o Tiafoe.

No serà fàcil per a un Alcaraz que ja va avisar del potencial del seu pròxim rival, que amb la seua victòria en octaus va aconseguir superar la barrera de la quarta ronda en totes les superfícies en Grand Slam (Austràlia 2023 i Wimbledon 2024), demostrant la seua versatilitat i capacitat d'adaptació a les pistes i als rivals.

"Tots els partits que he jugat contra ell han sigut molt durs. Era realment difícil. En els Grand Slams, en els Masters 1000 i en tots els tornejos que he jugat contra ell no ha sigut gens fàcil", va recordar el mateix Alcaraz després de la seua victòria contra Shelton.

ÈXTASI AMERICÀ

Paul ha sigut el gran estendard de la revolució del tenis estatunidenc a París, trencant junt amb Tiafoe una ratxa de 22 anys sense presència d'un jugador del seu país en quarts de final de Roland Garros.

Des que Andre Agassi ho va aconseguir en 2023, no hi havia cap compatriota entre els huit millors del torneig en la terra batuda parisenca. Amb el pas dels anys, va haver-hi jugadors que van estar prop d'aconseguir-lo com Andy Roddick (2009) o Taylor Fritz (2024), però el sostre va ser en tots els casos la quarta ronda.

A París, Tommy Paul buscarà les seues segones semifinals en un dels quatre grans tornejos, després d'aconseguir-ho només a Austràlia en 2023, on Djokovic li va llevar el dret a disputar la gran final. El de Nova Jersey ja sap que eixirà de la capital francesa dins del Top10 mundial per primera vegada en la seua carrera, i qui sap si amb el luxe d'haver pogut deixar pel camí el gran mosqueter actual.

Amb dubtes, amb patiment o amb el torn de nit odiat, Alcaraz continua sent el gran home per a batre a París i en la terra batuda, on buscarà la seua 20a victòria de la temporada en 21 partits, camí cap a la seua tercera semifinal en quatre participacions en Roland Garros.