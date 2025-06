La Generalitat activa el contracte per a implantar l'historial clínic únic en tres anys

La història clínica única, centralitzada i electrònica, un dels objectius assenyalats a principis de legislatura pel Consell, està un pas més a prop a la Comunitat Valenciana. El Ple del Consell ha aprovat este dimarts la licitació del contracte per a cinc anys per 89 milions d'euros per a implantar este historial únic, la qual cosa convertiria a la valenciana en la sèptima autonomia que disposa d'esta ferramenta que, segons ha definit el conseller, Marciano Gómez, suposarà un avanç "històric".

L'objectiu, segons ha desgranat Gómez en la roda de premsa posterior al Ple del Consell, és que este sistema estiga en marxa en tots els hospitals de la Comunitat Valenciana en tres anys. No obstant això, este tindrà un període de prova previ en l'agrupació sanitària València Oest, que comprén els departaments de salut de l'Hospital General, Requena i Manises, on, ha indicat el conseller, "tenim tota la variabilitat del sistema que es pot tindre en un sistema públic".

Així, ha precisat que en esta agrupació hi ha un consorci amb un sistema digital distint, el de l'Hospital General de València que depén de la Diputació; una exconcessió sanitària; l'Hospital de Manises, que va tornar al sistema públic l'estiu passat, i després està l'Hospital de Requena, que, ha indicat, és el més xicotet. "Entenem que abordant la implantació en esta agrupació podem detectar qualsevol vicissitud per a la resta", ha explicat.

Segons ha defés, la història clínica única centralitzada facilitarà l'accés a la informació clínica completa i actualitzada del pacient en qualsevol punt de la xarxa assistencial pública de la Comunitat València, la qual cosa permetrà als professionals sanitaris prendre decisions més informades i oferir una atenció més segura i eficient, així com un estalvi de 10 milions d'euros anuals en llicències.

Continuïtat assistencial

Amb esta també es promourà la continuïtat assistencial, en facilitar la coordinació entre els diferents nivells assistencials, s'evitarà la duplicitat de proves i tractaments, es reduiran els temps d'espera i es proporcionaran sistemes d'alerta que milloraran la qualitat en l'atenció al pacient. També permet millorar la comunicació entre pacients i professionals sanitaris, a través de ferramentes de missatgeria segura i vídeo consulta, és una altre dels avantatges que s'aconseguirà amb la seua implantació.

Així mateix, el sistema permetrà organitzar l'atenció sanitària per grups de patologies i àrees clíniques (oncologia, cardiologia, neurociències, pediatria, geriatria, salut mental, medicina interna, rehabilitació o àrea de la dona, entre altres). Això optimitzarà la gestió dels itineraris assistencials i fomentarà una atenció més coordinada i específica.