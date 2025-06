El jurat dels Jaume I insta a Trump que revertisca la seua "política errònia" en ciència

El jurat de la 37a edició dels Premis Rei Jaume I es reunix este matí en l'antic convent de Sant Doménec de València, la seu de la Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat (CGTAD) de l'Exèrcit, per a triar les set persones que rebran enguany els majors guardons al talent espanyol en ciència, tecnologia i emprenedoria en estar acompanyats cada un dels premis per una bossa de 100.000 euros lliures d'impostos.

Foto de grup del jurat dels Premis Rei Jaume I 2025 amb diverses autoritats en el Saló del Tron de l'antic convent de Sant Doménec de València, seu de la Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat (CGTAD) de l'Exèrcit. / Germán Caballero

Els premis Jaume I són l'única cita d'Europa que reunix 20 premis Nobel en el seu jurat, Com és tradició, abans de l'inici de les deliberacions, el tribunal compost per un centenar de persones, perquè a més dels Nobel compta entre les seues files amb altres 80 referents en el camp de la ciència, la tecnologia i l'empresa valenciana i espanyola fa pública una declaració consensuada. En el manifest d'enguany, sota el títol "Amenaces recents a les polítiques de ciència, tecnologia i innovació empresarial", els jurats insten al govern de Donald Trump que revertisca la seua "política errònia" en investigació científica.

El Saló del Tron de CGTAD amb els premis Nobel del jurat dels Jaume I en primera fila. / Germán Caballero

Amenaça al progrés

"En els últims mesos, hem presenciat retallades abruptes en el finançament de la investigació científica, desenrotllament tecnològic i els plans i projectes d'innovació empresarial dels EUA que han generat gran preocupació en la comunitat internacional", destaca la declaració. El manifest subratlla que "les retallades en la inversió pública en I+D+i, a més de la falta de continuïtat i la creixent incertesa generada pels responsables de la política científica en estos països, ens obliguen a expressar la profunda preocupació dels membres del jurat dels Premis Rei Jaume I 2025 i a destacar el ferm suport dels jurats a la comunitat científica, la capacitat i la independència per a fer la investigació que consideren adequada de la qual es veuen amenaçades".

"Les retallades en finançament, les limitacions a la col·laboració científica internacional, la censura ideològica d'uns certs temes d'investigació, i l'acomiadament d'investigadors i professors pertorben el progrés de la ciència, tecnologia i la innovació empresarial de maneres difícils de corregir", lamenta la proclamació dels Jaume I.

La declaració conclou, encara que sense citar la Casa Blanca, amb una crida directa al president dels EUA: "És necessari revertir una política errònia que, en última instància, debilitarà la seguretat nacional i el ritme del progrés".

Reunió d'un dels tribunals dels premis Jaume I en l'antic convent de Sant Doménec de València. / Germán Caballero

El tinent general Luis Sáez Rocandio, cap tant del CGTAD com de la Caserna General del Cos de Desplegament Ràpid de l'OTAN a Espanya (NRDC-ESP) amb base en Bétera i màxima autoritat militar de la Comunitat Valenciana, ha sigut l'encarregat de donar la benvinguda als membres del jurat.

El president de la Fundació Premis Rei Jaume I (FPRJI), el navilier Vicente Boluda, ha destacat que estos guardons que "confluïxen saber, innovació i progrés" suposen "el reconeixement de la societat civil a la cultura de l'esforç i al talent que contribuïxen a l'avanç de la societat i de l'economia".

El tinent general Luis Sáez Rocandio, màxima autoritat militar a la Comunitat Valenciana, el navilier Vicente Boluda i el president executiu dels Premis Jaume I, Javier Quesada. / Germán Caballero

Un 25% més de dones candidates

Després de la polèmica dels Jaume I de 2024 en la qual, per primera vegada en 8 anys, no va haver-hi cap dona entre els set guardonats, en esta 37a edició les candidatures de dones augmenten un 25 % i ja són més d'un terç dels 226 aspirants. A més, les dones són majoria, el 55 %, entre els 80 membres del jurat que no són premis Nobel. Entre elles destaca el cas de la biofísica Eva Nogales, la científica espanyola amb més opcions de guanyar un Nobel

Enguany competixen en estos premis un total de 226 aspirants, sis menys que l'any passat, dels quals 78 són dones. La participació de la dona en els Jaume I augmenta en 20 candidates, d'ací ve que la proporció haja pujat en només un any del 25 % al 34,5 %.

El jurat del Jaume I de Noves Tecnologies està presidit per Morten Meldal, Nobel de de Química de 2022, i compta amb altres tres Nobel: Richard Roberts (Medicina, 1993), Barry Barish (Física, 2017) i Avram Hershko (Química, 1991); i amb investigadors valencians com Nuria Oliver, entre altres. / Germán Caballero

Al premi d'Investigació bàsica s'han presentat 38 candidatures, 9 d'estes de científiques (24 %). Les categories amb més dones candidates enguany són la d'investigació biomèdica, amb 12 científiques entre els 28 candidats (43 %), i la d'economia, amb 7 dones entre els 17 els aspirants (41 %). Al guardó d'investigació clínica i salut pública opten 31 candidatures, 8 d'estes de dones (26 %). En protecció del medi ambient s'ha proposat 34 investigadors, dels quals 12 són dones (35 %), i en el de noves tecnologies, són 33 els aspirants, 13 dels quals són dones (39 %).

El guardó a l'emprenedoria, que estrena una denominació més inclusiva enguany en passar a dir-se premi a la revelació empresarial, torna a ser el que més nominacions suma amb un total de 45, de les quals 17 són d'empresàries (38 %).