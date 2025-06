L'ocupació arriba al maig a registres històrics a la C. Valenciana

En concordança amb la marxa de l'economia, l'ocupació va sumar al maig un altre mes de bones notícies. La imminent arribada de la temporada turística ha sigut un esperó per al mercat laboral, com ho va ser la Setmana Santa a l'abril. Menys atur i més persones treballant és la conclusió principal.

El nombre d'afiliats a la Seguretat Social va superar al maig la frontera dels 2,2 milions a la Comunitat Valenciana i es va quedar en el rècord de 2,21 després de sumar-ne 9.269. L'augment respecte a l'any anterior és de 61.425. A Espanya, la dada també és històrica després d'afegir 195.736 afiliats i aconseguir els 21,7 milions, segons les dades del Ministeri d'Inclusió.

Atur

El nombre d'aturats a la Comunitat Valenciana es va reduir en el quint mes de l'any en 4.881 persones, la qual cosa implica un descens de l'1,61 %. D'esta manera, la xifra d'aturats en l'autonomia se situa per davall dels 300.000, concretament, en 297.450, segons les dades donades a conéixer este matí pel Ministeri de Treball.

El descens està d'acord amb el succeït en el conjunt d'Espanya, on l'atur es va reduir en 57.835 persones, un 2,3 % menys. Va baixar fins als 2,45 milions. La Comunitat Valenciana va ser el quart territori amb una millor evolució, després de la disminució de 13.239 registrada per Andalusia, els 7.923 de Madrid i els 6.198 de Catalunya. En termes interanuals, no obstant això, puja a la segona posició després d'Andalusia, en registrar 18.646 aturats menys que al maig de 2024.

Terrasses plenes de turistes durant l'últim cap de setmana d'abril de 2025 a València / Germán Caballero

El comportament de les províncies de València i Alacant va ser molt parell, amb una baixada de l'atur en cada cas de 2.421 i de 2.250. Eixa proximitat de la segona respecte de la primera malgrat la seua menor població i menor pes en el PIB autonòmic obeïx al pes específic que el sector turístic té en el territori meridional. Castelló, per part seua, només va aconseguir una disminució de 210.

Sectors

De fet, l'atur va descendir en quasi tots els sectors d'activitat de la Comunitat Valenciana, però les millors dades, sense cap dubte, se les van emportar els servicis, que van acaparar 4.048 de les persones que van deixar d'estar inscrites en les oficines de l'atur. Esta branca de l'economia és la que concentra totes les professions relacionades amb el turisme, que aconseguix rècords mes rere mes en l'arribada de visitants després que 2024 ja tinguera registres històrics. La indústria va aconseguir reduir el seu nombre d'aturats en 583, la construcció, en 491 i l'agricultura, en 9. La dada negativa procedix del col·lectiu sense ocupació anterior, en el qual es va produir un augment de 250, quasi tots ells a la província de València.

Les contractacions en l'autonomia van experimentar, en conseqüència, un significatiu augment intermensual, atés que es van formalitzar 119.670, és a dir 13.654 més que a l'abril. En la comparació amb maig de 2024, el resultat és lleugerament inferior, però igualment positiu: 2.917.