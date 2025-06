Mazón visita la zona zero sense avís després d'anunciar que es reunirà allí amb les víctimes

Carlos Mazón continua amb el seu intent d'acostament físic i emocional a la zona zero i a les víctimes de la DANA del 29 d'octubre. Ahir va fer dos passos: va anunciar que es reunirà amb elles en la zona zero, i es va plantar, sense previ avís, en el nucli urbà de l´Horta Sud per primera vegada en set mesos. El president de la Generalitat va visitar les obres del pont que unix Catarroja i Massanassa, en el qual el Consell ha invertit 500.000 euros i que obrirà este dilluns al trànsit. Va ser una visita discreta, sense presència mediàtica ni convocatòria prèvia.

Fins ara, les visites a estos municipis s'havien produït en campes, ponts, camins rurals o polígons allunyats dels nuclis de població. En general, no s'havia endinsat en els epicentres d'estos municipis fins a la data.

Este dilluns, s'havia convocat els mitjans de comunicació a les 12 a Massanassa per part de la Conselleria d'Infraestructures. Asseguren que va ser una visita improvisada, ja que el president es trobava amb el conseller, Vicente Martínez Mus, inspeccionant la reconstrucció del circuit de Cheste a primera hora i, després de conéixer que s'anava a traslladar a Massanassa, ha decidit acompanyar-lo.

Sedaví i Benetússer

Són comptades les ocasions en les quals el president ha visitat la zona zero, o almenys s'ha publicitat. La més recordada va ser el 3 de novembre, amb l'accidentada visita dels reis a Paiporta. La vespra, el president va acudir a Sedaví, una iniciativa que no va transcendir en el seu moment. Va ser a primera hora del matí a l'institut d'este municipi, convertit en centre de repartiment d'aliments, i on va acudir acompanyat de Vicent Mompó, a més de l'alcalde, el socialista José Cabanes. En eixos moments, la situació era absolutament caòtica. Ningú va voler càmeres. Eixe mateix dia, el 2 de novembre, dissabte, Mazón també va estar a Benetússer i Paiporta.

Aquelles van ser les primeres visites, quasi les úniques. L'última va ser el 16 de maig, durant la clausura del primer gran punt de residus de la DANA situat a Catarroja, una altra visita sorpresa. També ha estat diverses vegades a Torrent, en ponts o carreteres. Una vegada que va aparéixer pel municipi, l'11 de novembre, va ser increpat.

Eixint de l'Horta Sud, Mazón també ha acudit a Algemesí, el 22 de novembre, però de nou va evitar els carrers. Eixe dia va acudir a un polígon industrial amb l'alcalde.

Més a l'interior, Mazón també s'ha deixat veure durant la visita dels reis a Chiva i Utiel, que va ser ajornada després dels incidents de Paiporta. Els reis hi van acudir el 22 de novembre, amb Mazón com a amfitrió. També va rebre retrets, encara que el to de la visita va ser amable amb don Felipe i donya Letizia. El president va tornar a Utiel una setmana després, quan es complia el primer mes de la DANA, però es va quedar en camins rurals.

Trobada amb les entitats

Els moviments de Mazón arriben després que el cap del Consell confirmara ahir mateix que acceptava les condicions d'una de les organitzacions (l'Associació de Damnificats per la DANA de l'Horta Sud - València) per a reunir-se amb ell: que la trobada seria en la zona zero de la DANA. En concret, a l'Horta Sud. "Hem decidit que, tenint en compte que l'associació va enviar una carta al president en la qual el convidava a visitar la zona zero, podem reprendre la invitació i proposar una reunió en un municipi de la zona zero, entre representants de l'entitat i Carlos Mazón", va assenyalar l'entitat el dissabte en una carta firmada pel president de l'associació, Christian Lesaec.

"Sí, es compliran les peticions", va expressar com a resposta el president des de Cheste davant de les preguntes dels mitjans de comunicació. Al migdia es va posar en contacte directament amb Lesaec, amb qui va mantindre una primera presa de contacte informal on el president de l'associació va reiterar les condicions que l'assemblea d'esta havia fixat per a la trobada, i van quedar en què continuarien les converses per a ultimar-ne els detalls. De moment, s'ha parlat de la possibilitat que esta cita siga a Alfafar i que puguen acudir a esta uns altres membres del Consell.

No obstant això, que siga en la zona zero no és l'únic requisit per a la trobada. Lesaec recorda que no hi haurà reunió fins que les associacions de víctimes no estiguen inscrites en el pla de treball de la comissió d'investigació de les Corts, cosa que no s'ha tancat encara. El PP, i el mateix Mazón, ha traslladat la seua intenció d'incloure'ls i ha negat cap veto, no obstant això, malgrat que la setmana passada la Mesa de la Comissió (on populars i Vox tenen majoria i també està el PSPV) van eixir amb un acord perquè se'ls cite, de moment, els socialistes s'han negat a firmar l'acta de la trobada perquè este compromís no apareix arreplegat explícitament.

En concret, en este s'assenyala la predisposició de la Mesa per a "posar en marxa el procediment" per a incorporar les víctimes al pla de treball i no l'acord d'este òrgan perquè se'ls cite. És qüestió de retòrica, però la representant socialista, Alicia Andújar, vol amarrar el compromís per escrit. Després d'això, s'haurà de convocar la comissió i votar l'efectiva inclusió de les associacions al pla de treball, la qual cosa ja confirmaria la seua futura cita, sense saber-ne data.

Esta falta de registre oficial en la comissió provoca que, de moment, les altres dos associacions de víctimes que s'han reunit amb les autoritats en la Comissió Europea i el president del Govern (l'Associació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre de 2024 i l'Associació Víctimes Mortals DANA 29-0) no es plantegen la trobada. "Mentres no estiguem en la llista, no mourem res", expressen fonts d'estes organitzacions, des de les quals, a més, es mostren més poc inclinades a una futurible cita amb Mazón.