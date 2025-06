Pública i secreta: Xàbia recupera una escala del penya-segat usurpada per un xalet de luxe

Estreta i laberíntica. Pública i secreta. Xàbia ha recuperat una escala que s'obri pas entre els xalets de luxe. En este litoral tan ple de gom a gom de vivendes, és imprescindible rescatar accessos públics.

Esta escala es troba en el litoral d'Ambolo. Un impressionant xalet de luxe l'havia usurpada. No és la primera vegada que ocorre. Els xalets construïts en els penya-segats s'han apropiat fins i tot de les sendes de les antigues pesqueres (la pesca històrica en els penya-segats).

Así es la escalera pública recuperada por Xàbia: extraordinarias vistas / A. P. F.

La inspecció municipal va detectar que el xalet s'havia engolit l'escala pública. L'ajuntament va iniciar els tràmits per a recuperar-la. L'accés torna a estar obert. Això sí, ha quedat comprimit entre els murs dels xalets. Hi ha un tram que passa per davall del sobreeixidor (sobreeixidor en volada) d'una piscina.

La senda trau el cap a un litoral bellíssim. S'albiren els penya-segats d'Ambolo i del cap de la Nau. També està a la vista la intimitat dels ostentosos xalets: les terrasses, les piscines, els solàriums...

La Llei de costes obliga a mantindre passos públics a la mar. En este escarpat litoral de penya-segats, hi ha llarguíssims trossos que estan totalment invadits per les vivendes i en els quals han desaparegut els accessos per als vianants.

En els vessants de les muntanyes (el Montgó i Santa Llúcia, per exemple) i en els penya-segats, hi ha estes escales que creen una sort de passadís entre murs de xalets. És una solució urbanística curiosa. Cal tindre molts pulmons per a pujar per trams d'escalons tan empinats.

Escala "secreta", i que ho continue sent

L'escala és "secreta". I millor que ho continue sent. Ja se sap que a Xàbia els turistes s'abalancen sobre qualsevol novetat que proporcione una preciosa foto d'Instragram. És millor mantindre este estret pas apartat de la saturació turística.

Un dels seus accessos està al costat d'un impressionant xalet de luxe de moderníssima arquitectura. Estos xalets tan avantguardistes han sorgit com fongs en els últims anys en l'abrupta costa de la Marina Alta. Les promotores compren vivendes dels anys 70 i 80 i les enderroquen. La piqueta buida el sòl per a construir un d'estos nous i aparatosos xalets. Els ajuntaments han d'estar pendents (pla cadastral en mà) i evitar que la voràgine urbanística en els penya-segats engula sendes i escales públiques.