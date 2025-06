Recta final per a la moció de censura a Torrent (o no)

Per als torrentins de tota la vida l'any es dividix en dos parts; abans i després de festes. És a dir, abans i després de l'última setmana de juliol, en la qual es venera els sants de la Pedra, Abdó i Senent. Tot el que haja de passar abans, que passe, i si no passa, que succeïsca ja al setembre. Més o menys amb estes paraules es va expressar el portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Torrent, Xavi Martí, en una entrevista en este periòdic sobre els terminis de la tan comentada i possible moció de censura contra la popular Amparo Folgado. 'Ha de ser abans de l'estiu', va precisar el nacionalista. Com vostés saben comptar perfectament, compten. Han de transcórrer 10 dies hàbils des que es presente la moció fins al ple en què ha de votar-se i la tensió pel compte arrere, òbviament, s'ha disparat. En els dos fronts. Juliol ja és ací.

Des de l'entorn de l'alcaldessa deixen caure que Torrent és més que les associacions, parròquies i moros i cristians. I tenen raó. Torrent va deixar de ser poble fa dècades i entre els seus 90.000 habitants hi ha de tot: des d'aquells que tenen l'Rh negatiu del carrer del Convent fins a gent que no sap ni qui governa la ciutat ni els importa, perquè dormen allí com podrien fer-ho a Majadahonda. I tots voten, independentment del que diguen els rogles i tafaneries sobre el mal caràcter de tal i la desesperada ambició de l'altre. Des del govern del PP ja es ven una possible majoria absoluta en 2027 si PSPV i Compromís arriben a l'alcaldia amb el suport d'un exportaveu de Vox. El que no es té en compte des de les files populars és que mai ningú balla sol i que tots els moviments polítics, i més ara, estan vinculats. Per exemple: si M. José Catalá -enfrontada amb Folgado des de fa anys- és obligada, finalment, a ser candidata a la Generalitat Valenciana, exigirà contraprestacions, i ningú dubta que una d'elles serà demanar que el partit a Torrent el lideren els seus fidels. Una altra qüestió és l'impacte que suposaria per al PP perdre la quinta ciutat de la Comunitat Valenciana. Amb desenes d'ajuntaments governats, no sense problemes, amb Vox, molts es pregunten per què no s'ha pogut retindre la majoria en la capital de l'Horta Sud amb només dos anys treballant junts i, en canvi, en altres municipis sí.

Mentres els dies passen i PSPV i Compromís confirmen les negociacions per a un possible govern, els populars confien i els seus futurs aliats temen que l'edil no adscrit, Guillermo Alonso del Real, no aguante les pressions. Estes, efectivament, no seran poques. Televisions nacionals, entorn DANA, el seu propi entorn, al qual haurà de justificar un suport a un govern d'esquerres, i fins i tot es parla d'una possible presència de Feijóo el dia dels fets si finalment succeïx, com una mostra de suport a Folgado. Tot es veurà. I tot anirà en augment, també la crispació. Esta setmana hi ha ple i, per primera vegada junta, l'oposició pot tirar avant una comissió per a investigar els contractes de la DANA. Poca broma.

Vestir el sant

De moment, la partida està ara exclusivament en mans de l'oposició, que, com diria un vell falcó de la política valenciana, té la responsabilitat de vestir el sant. És a dir, dotar d'arguments la moció de censura. L'1+12 no val, ni tampoc el jo vaig ser la força més votada. Caldrà oferir més arguments i més sòlids perquè un moviment tan transcendental trobe no sols l'acceptació orgànica (des de Ferraz i des de la plaça del Pilar), sinó també, i més important, acceptació social. Si no, pot semblar que només és un canvi de butaques basat en la freda aritmètica. I ací també hi ha lluita. La moció només tirarà avant si el candidat és Jesús Ros. En això semblen estar tots d'acord. Un altre candidat no és possible. Però què passarà després? Les pugnes per a liderar el PSPV de Torrent tampoc són poques, com totes les del PSPV en general. Andrés Campos, Edu Gómez, Trini Castelló i fins i tot hi ha qui parla de Nati Fajardo. Com he comentat abans, cap moviment ara es pot entendre en soledat. Tot està unit sempre. Fins i tot el que no es veu i qui preferix mantindre's en l'ombra.