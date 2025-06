València impulsa l'expropiació de quatre covetes de Sant Joan per a restaurar el conjunt

L'Ajuntament de València ha iniciat el procediment per a solucionar el problema de restauració les covetes de l'església dels Sants Joans (Sant Joan del Mercat), en la plaça del Mercat, després d'anys d'impás. L'ajuntament, després d'aconseguir un acord amb l'associació Recuperem les Covetes de Sant Joan, que aglutina la majoria dels propietaris, actuarà subsidiàriament en la seua restauració donant inici a un procés d'expropiació dels quatre locals que no s'han sumat al projecte de mercat artesanal.

“Ens hem posat en marxa juntament amb l'associació per a solucionar este problema enquistat en el temps i que totes les covetes siguen restaurades. I en aquells casos en què els propietaris decidisquen no fer-ho, serà el mateix ajuntament el que expropie eixes covetes i les restaurarà per a posar en valor el nostre patrimoni, en una zona en què tots els edificis que envolten esta plaça formen part del patrimoni històric, patrimonial i sentimental del poble valencià, conformant un BIC”, ha explicat el regidor de Cultura José Luis Moreno.

Prèviament, en la Junta de Govern Local del passat 17 d'abril, l'Ajuntament va acordar “declarar d'interés social l'expropiació de les Covetes de Sant Joan pel perill de destrucció o deterioració del bé, declarant la necessitat d'ocupació i aprovant la relació de béns i drets”.

Al respecte, la Llei d'expropiació forçosa disposa que per a procedir a l'expropiació serà indispensable la prèvia declaració d'utilitat pública o interés social de la finalitat a què haja d'afectar-se l'objecte expropiat, i l'article deu establix que la utilitat pública ha de declarar-se per llei. Declarada la utilitat pública o l'interés social, l'Administració resoldrà sobre la necessitat concreta d'ocupar els béns o adquirir els drets que siguen estrictament indispensables per a la finalitat de l'expropiació.

A més, la previsió normativa per a l'expropiació de béns inclosos en l'Inventari general es preveu en l'article 21 de la Llei del patrimoni cultural valencià: "Constituirà causa d'interés social per a l'expropiació per la Generalitat dels béns inclosos en l'Inventari general del patrimoni cultural valencià el perill de destrucció o deterioració del bé, o la destinació d'este a un ús incompatible amb els seus valors […]" .

Declarada la utilitat pública o l'interés social, l'Administració resoldrà sobre la necessitat concreta d'ocupar els béns o adquirir els drets que siguen estrictament indispensables per a la finalitat de l'expropiació.

El regidor d'Acció Cultural, Patrimoni i Recursos Culturals, José Luis Moreno, i el regidor d'Urbanisme i Vivenda, Juan Giner, van mantindre una reunió amb representants de l'Associació Recuperem les Covetes de Sant Joan per a continuar avançant en la recuperació d'este conjunt monumental que forma part del BIC de l'església dels Sants Joans. En la reunió també van participar l'arquitecte redactor del projecte, Carlos Campos; l'empresa de restauració EMR, i el rector de l'Església dels Sants Joans, Gonzalo Albero.

Completar la reurbanització de la Llotja i el Mercat Central

L'Associació, que aglutina la majoria dels propietaris de les covetes, compta amb un projecte bàsic de restauració redactat pel mateix arquitecte que ha desenrotllat el projecte de restauració de l'església dels Sants Joans, Carlos Campos, i que va ser aprovat per la Direcció General de Patrimoni Cultural en 2022, ajustant-se a la normativa del Pla especial de protecció de Ciutat Vella. El projecte preveu l'ús de les covetes com a espai comercial per a productes artesanals i culturals.

Segons ha explicat l'edil de Cultura, “fem ara un pas important per a impulsar la rehabilitació i la posada en valor de les covetes de l'església dels Sants Joans i, en definitiva, per a completar la recuperació patrimonial d'este important enclavament urbà de la nostra ciutat”.

En este sentit, Moreno ha recordat que la majoria de propietaris representats per l'associació està d'acord en com escometre la restauració, però com que no hi ha un consens del 100 % dels propietaris, l'Ajuntament inicia ara un procediment administratiu per a executar subsidiàriament la rehabilitació de les quatre covetes que no volen o poden participar en la restauració”.