El Consell rebrà 30,8 dels 100 milions d'ajudes DANA avançades per la UE i els ajuntaments, 23,5

El Ministeri d'Hisenda, a través de la Direcció General de Fons Europeus, va comunicar ahir mitjançant carta a la Generalitat i als municipis afectats per la DANA el procediment per a rebre l'acompte de 100 milions euros del Fons de Solidaritat de la UE (FSUE) aprovat per la Comissió Europea per a fer front als danys causats per les inundacions. Segons els comptes del departament de la ministra María Jesús Montero, d'eixe centenar de milions destinats a actuacions d'emergència, rehabilitació i reconstrucció, el Consell rebrà 30,8 milions i 23,5 milions els ajuntaments colpejats per la catàstrofe, mentres que els 45,7 milions restants li corresponen a l'executiu central.

El Govern va presentar el 21 de gener de 2025 una sol·licitud d'ajuda financera a la Comissió Europea a càrrec del Fons de Solidaritat de la UE per import de 4.403 milions d'euros. D'eixa quantitat, la major part -2.011 milions, vora el 46 % del total- va correspondre a gastos de l'Administració estatal, davant dels 1.357 milions sol·licitats per la Generalitat, el 31 %, i 1.035 milions consignats per als ajuntaments, una mica més del 23 %. A l'abril, la Comissió va ingressar un acompte de 100 milions d'euros. Esta quantitat representa un avançament de l'ajuda total que finalment determine la Comissió després de l'avaluació completa dels danys.

Distribució de l'acompte

El repartiment de l'acompte de 100 milions, segons Hisenda, es calcula en funció del pes de l'estimació de gasto presentada per cada administració sobre el total reflectit en la sol·licitud a la Comissió. "És a dir, en funció del que representa el gasto consignat per la Generalitat o cada ajuntament respecte al total sol·licitat", detalla el comunicat del ministeri.

En el cas dels municipis afectats pel desastre natural que tenien gastos consignats per a este fons, el Govern ha obert un període màxim de 10 dies hàbils en el qual han de respondre si volen ser receptors d'este acompte. Un període que arranca hui i finalitza dimarts que ve 17 de juny.

Renúncia a l'avançament

En el cas que algun ajuntament opte per no participar de l'acompte, els fons es reassignaran automàticament a la Comunitat Valenciana perquè puga fer front als gastos d'emergència, rehabilitació o reconstrucció. En qualsevol cas, en la carta s'aclarix que "renunciar a l'acompte no implicarà en cap cas la renúncia a l'obtenció final d'ajuda a càrrec del FSUE". És a dir, aclarix Hisenda, "totes les administracions rebran els diners que els corresponga amb independència que haja sol·licitat l'acompte o no".

El departament de la vicepresidenta Montero destaca que "el Govern està compromés amb mobilitzar els recursos necessaris per a mitigar l'impacte provocat per la DANA". En este sentit, assegura que "els ajuntaments ja han rebut 1.745 milions en transferències de l'Administració central per a sufragar gastos provocats per les inundacions i que es troben en procés d'execució". A més, recalca que "segons les dades d'execució pressupostària de 2024 i els primers mesos de 2025, el Govern ha destinat ja més de 7.400 milions d'euros a pal·liar els danys causats per la DANA, la qual cosa suposa més del 90 % dels recursos executats per totes les administracions públiques per a mitigar els efectes d'este desastre natural".