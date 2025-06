Djokovic - Zverev, 131 dies després de l'embolic d'Austràlia

Quan Ousmane Dembélé va començar a traure números de la Copa dels Mosqueters en el sorteig del quadre principal de Roland Garros, poc es va tardar a veure que la part alta anava a ser una lluita de gegants per a aconseguir el bitllet per a la gran final.

Amb Sinner com a favorit i número 1, en el seu camí van començar a caure noms temibles, sobretot els d'Alexander Zverev i Novak Djokovic. Els dos han complit el seu deure fins al moment i es veuran les cares en el primer gran partit que viurà Roland Garros 2025.

El serbi i l'alemany es veuran les cares a París per catorzena vegada en les seues carreres, en el qual és ja un dels dols més repetits en el tenis actual. Amb un balanç de 8-5 favorable a Djokovic, l'últim dels seus duels va succeir fa a penes 131 dies, en les semifinals de l'Open d'Austràlia, que a penes va durar un set per l'abandó de Djokovic per la seua lesió en la cuixa esquerra que el va posar novament en el centre de la polèmica.

'Nole' va ser acusat de fingir en la seua victòria en quarts contra Alcaraz i va marxar esbroncat després de retirar-se en semifinals davant d'un Zverev que va acabar perdent novament una final de Grand Slam.

UN CAMÍ CADA VEGADA PITJOR

Sens dubte, tant Zverev com Djokovic són els qui entren a la fase final del torneig amb pitjor quadre dels quatre grans noms que aspiren a coronar-se diumenge que ve. Els altres dos, si tot es complix com es deu, apareixeran en el camí cap a l'anhelada Copa dels Mosqueters. Sinner serà el rival en semis en cas de superar el seu duel de quarts contra Bublik i Alcaraz, la gran prova final.

Un camí que, en cas de superar-lo, valdrà un títol de Grand Slam. El 25é per a Djokovic o l'anhelat primer per a Zverev.

Però abans d'això, només pot quedar un dels dos. Tercer duel sobre terra batuda i segon a París, encara que molt ha plogut des d'aquells quarts de final de 2019. Djokovic tractarà de repetir la mateixa història i continuar aguaitant així el rècord de victòries de Nadal en l'argila parisenca.

Alexander Zverev vs Novak Djokovic Roland Garros 2019 / RG

Són ja cent els triomfs per al serbi, que haurà de treballar i patir com no ho ha fet fins al moment per a enderrocar el mur de Zverev. L'alemany ha demostrat saber bregar fins al moment amb el cartell de favorit i perseguix a París el somni que tan a prop va tindre fa un any quan manava en la final (2-1) contra Alcaraz.

Al somni del Grand Slam li queden tres grans muntanyes per escalar, amb la primera d'elles deixant un dels dos en el camí. "He tingut moltes victòries boniques i derrotes difícils contra ell. La nostra rivalitat té una gran història", va resumir Zverev sobre una rivalitat que torna a prometre emocions fortes en la nit de dimecres a París.