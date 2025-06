Els centres de salut tancaran els dissabtes a partir de l'1 d'octubre

Els centres de salut de la Comunitat Valenciana tancaran els dissabtes a partir del mes d'octubre, concretament a partir de l'1 d'octubre. Així ho ha anunciat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, en la seua compareixença en la Comissió de les Comunitats Autònomes al Senat este dimecres. Al març, Levante-EMV va publicar que la Conselleria de Sanitat tenia preparada una prova pilot per a modificar l'horari dels ambulatoris -un dels primers a provar-lo anava a ser el de Sant Marcel·lí-, que comportaria el tancament de l'assistència programada en els dissabtes per a traslladar-la a diverses vesprades entre setmana. Els metges tindran agenda de dilluns a divendres en horari vespertí.

No obstant això, el mateix Gómez va explicar que la mesura necessitava comptar amb el finançament corresponent per a implantar-la i, per tant, s'havia d'esperar a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat Valenciana, tramitats en les Corts Valencianes la setmana passada. Amb els comptes ja aprovats, que inclouen un augment de la partida de personal d'atenció primària en 45 milions d'euros, el departament comença a marcar les dates per a este canvi d'horari en els ambulatoris.

Com funcionarà el nou horari

Marciano Gómez en la seua intervenció en la comissió del Senat. / GVA

La mesura pretén implantar la jornada ordinària del personal sanitari de dilluns a divendres. A l'espera de la implantació de les 35 hores, es treballen 37,5 hores setmanalment; 35 es repartixen entre setmana, dividides en huit hores diàries, i les 2,5 pendents es treballen els dissabtes, a raó d'una cada mes i mig, aproximadament. El canvi és una de les reivindicacions del personal sanitari i, quan s'aprove la jornada de 35 hores, la idea és que siga "real, de dilluns a divendres", en paraules del conseller Marciano Gómez. En cas d'aprovar-se el canvi, segons la informació recopilada, eixes dos hores i mitja es treballarien entre setmana, siga una vesprada a la setmana o dos cada 15 dies. Els dissabtes s'exerciria l'atenció com a guàrdies, amb la seua corresponent retribució, cosa que no ocorre fins ara.

Falta saber què passarà els dissabtes. En principi, sembla ser que la idea és que els dissabtes l'atenció es redirigisca als punts d'atenció sanitària (PAS) i als punts d'atenció continuada (PAC). Alguns ambulatoris ja treballen d'esta manera. A l'abril, la llavors representant sanitària de CCOO, Rosa Atienzar, estimava un "empitjorament de l'atenció a la ciutadania" i una "ruptura de la proximitat de l'assistència", per augmentar la distància de mobilitat per a les persones amb problemes d'accessibilitat.