FGV iniciarà el divendres les proves d'electrificació en el tram València Sud - Torrent

Ferrocarrils Generalitat Valenciana (FGV) inicia el dia 6 de juny les proves d'electrificació en el tram comprés entre València Sud i Torrent de Metrovalencia, com a part dels treballs que es fan des de fa mesos per a recuperar la circulació ferroviària, després dels greus danys ocasionats el 29 d'octubre per la DANA.

Estes mateixes proves ja es fan en horari nocturn en el tram entre Torrent i Castelló per a completar així el traçat de vora 50 quilòmetres que actualment es troba fora de servici.

Les proves amb el pas dels trens es produïxen durant la nit, atés que durant el dia continuen els treballs d'instal·lació de l'electrificació i elements complementaris.

Esta fase de proves es fa una vegada s'han completat les grans obres que s'han executat en els últims mesos en este tram per a la rehabilitació de la superestructura de via i electrificació de diferents zones, amb un pressupost d'11,6 milions d'euros, IVA inclòs.

En els últims mesos s'han resolt vora 100 incidències de diferent índole, distribuïdes al llarg de 50 quilòmetres de xarxa que discorren pels municipis de Paiporta, Picanya, Torrent, Picassent, Alginet, Carlet, Benimodo, l'Alcúdia, Massalavés, Alberic i Castelló.

Els treballs que s'han fet afecten l'adequació del drenatge transversal, cunetes, talussos i terraplens; així com la reconstrucció les canalitzacions elèctriques i de telecomunicacions subterrànies, reposició de tancaments laterals, electrificació i tancats que han sigut esfondrats o deformats.

Perill d'electrocució

A conseqüència de l'electrificació del tram, FGV advertix que qualsevol contacte amb els conductors elèctrics de 1.500 volts de la catenària pot provocar un greu accident per electrocució, atés que les proves de validació de les reparacions elèctriques efectuades portaran tensió als elements pertanyents a la línia aèria.

Qualsevol contacte de les persones amb els citats conductors, tant directament o mitjançant ferros, filferros o altres peces metàl·liques, poden provocar un accident greu.