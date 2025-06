La maror s'engul l'arena recentment abocada a la platja del Blay Beach de Dénia

La platja desapareguda de Dénia té mal arranjament. El Departament de Platges ha atés la reivindicació dels veïns de recuperar una franja amb arena en esta platja del Blay Beach. Eixa franja, un grapat de metres, va entre la rampa de fusta del carrer del Mero i l'arenal situat un poc al sud. S'ha abocat arena extreta del Segon Regatxo, on la dinàmica litoral l'havia acumulada. És una xicoteta actuació. No genera cap impacte. Consistix simplement a redistribuir l'arena i a crear un pas on hi ha pedres i enderrocs. No és una regeneració. No s'actuava cap al nord, on estan els trams de murs que va derrocar el temporal Gloria. Eixe altre tram és un camp de batalla. I ha guanyat, és clar, la mar.

Però l'arena abocada ha durat poc. La maror de hui li ha fet un mos. El "passadís" d'arena ha desaparegut. La mar és voraç en este litoral de Dénia.

Els operaris de Pavasal (empresa encarregada del manteniment de les platges de Dénia) estaven este matí reparant la rampa del carrer del Mero que dona a la mar. Els ha sorprés que d'un dia per a un altre haguera desaparegut l'arena abocada. Tocarà tornar a començar. Crear eixa franja d'arena permet als banyistes accedir des del carrer del Mero on la platja sí que és platja.