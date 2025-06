La marxa de l'Orgull recorrerà València el dissabte 28 de juny amb el lema 'Ara més que mai: Orgull'

La tradicional manifestació de l'Orgull a la ciutat de València se celebrarà dissabte que ve 28, a partir de les 19.30 hores, sota el lema que centrarà l'agenda d'activitats programades durant tot el mes: 'Ara més que mai: Orgull', com una crida a la resistència, la visibilitat i la reivindicació davant de l'augment dels discursos d'odi i els retrocessos en drets LGTBIAQ+.

Els col·lectius LGTBIAQ+ i totes les entitats i persones particulars que defenen la diversitat marxaran des del pont de l'Exposició fins a la plaça de l'Ajuntament de València. "Igual que hem lluitat per a conquistar els nostres drets, lluitem per a conservar-los: no pensem fer cap pas arrere", manifesta Fran Fernández com a coordinador general de Lambda, col·lectiu LGTB+ per la diversitat sexual, de gènere i familiar.

L'agenda de l'Orgull 2025 a València inclou activitats per a totes les edats i en diferents àmbits de coneixement que, durant un mes, reivindicaran drets per a les persones del col·lectiu sota el lema 'Ara més que mai: Orgull'.

Començaran este divendres amb la taula redona 'Difusió LGBITQA+ i ciència', una activitat organitzada per la Universitat Politècnica de València (UPV) que se celebrarà a les deu del matí a la Ciutat Politècnica de la Innovació.

L'endemà tindrà lloc al matí la clàssica celebració familiar, la Pequefesta, en col·laboració amb Chrysallis, Samarucs LGTBI+ i Club Esportiu LGTBI Dracs València. Per raons de seguretat, no s'indica el lloc de celebració, però si alguna família vol participar en la trobada de famílies diverses, només ha de posar-se en contacte amb Lambda.

Este dissabte a la vesprada, a les 18 hores, se celebrarà la Ruta Historiqueer, que partirà des del Casal la Pau. I el següent dilluns 9 de juny, en la Fnac, a les 18.30 hores, la taula redona 'Quan la tortura és legitima, ara més que mai: Periodisme', amb el periodista de Levante-EMV Gonzalo Sánchez, guardonat en la tercera edició dels premis de Periodisme i Comunicació per l'Injuve.

Xarrades contra la transfòbia i per la memòria

El dissabte 14, a les 19 hores, hi haurà una xarrada en la seu de Lambda sobre vivències trans amb el títol 'Front a la transfòbia, ara més que mai: Vivències'. El diumenge 15, a les 18.30 hores, la regidora Lluïsa Notario moderarà el diàleg 'Quan el feixisme avança, ara més que mai: Memòria' entre activistes històriques amb Amada Rodríguez Llorente, Demetrio Gómez Ávila i Carla Represa.

Ja el dilluns 16, a les 18.30 hores, tindrà lloc en la seu de Lambda la xarrada 'Per a protegir les nostres infàncies'. I el dimarts 17 s'inaugurarà l'exposició 'La pèrdua', projecte fotogràfic de George Ramos que recopila abusos sexuals a hòmens que pertanyen a la comunitat LGTBIQ+ i que es podrà visitar-se fins al 30 de juny en l'horari habitual de l'entitat.

A més, el divendres 20 se celebrarà la gimcana 'Per a reforçar llaços, ara més que mai: Trobada', i el dissabte 21, la jornada 'Dones amb orgull', que acabarà en el Rollobollo, la sessió de vesprada del pub Las Vegas.

Diversitat religiosa i fallera

El dimarts 24 tindrà lloc una trobada ecumènica i interreligiosa al voltant de l'Orgull LGTBIAQ+, "Perquè la fe és diversa", a les 18.30 hores. I el 4 de juliol, ja una vegada celebrada la marxa de l'Orgull, la falla Trinitaris acollirà una taula redona sobre diversitat en el món faller.

La imatge gràfica que convoca a la manifestació de l'Orgull LGTBIAQ+ València 2025 és fruit de la col·laboració amb l'Escola d'Art Superior de Disseny de València. L'alumna de l'EASD Conchi Durán és l'autora de la d'enguany, inspirada en les investigacions de Judith Butler.