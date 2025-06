Mazón insistix que ja ha entregat els seus moviments del 29-O malgrat no estar detallats

"Ja està fet". Així de contundent s'ha mostrat el president de la Generalitat, Carlos Mazón, després de la seua visita a una de l'empreses afectades per la DANA a Picanya. A la pregunta de si està disposat a facilitar tots el seu moviments el 29-O, tal com ha sol·licitat l'oposició, el president no ha tingut cap dubte a l'hora de subratllar que "ja està fet".

Amb estes declaracions, Mazón torna a posar l'accent en el fet que tota la documentació ha sigut entregada. Concretament, el Consell ha facilitat els moviments de Mazón, però sense entrar en els detalls. L'única cosa que s'ha aportat són les hores d'inici i final de servici, que indica que el vehicle oficial arreplega el president a les 8 hores i va estar en servici fins a les 2 hores de l'endemà.

Entre la informació entregada per la Generalitat als socialistes s'inclouen dades sobre els desplaçaments d'altres membres del Consell, com el conseller d'Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina; el de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, o la d'Hisenda, Ruth Merino. No obstant això, es desconeix informació similar sobre tres dels consellers: de la vicepresidenta Susana Camarero, del conseller de Sanitat Marciano Gómez i de l'exconsellera d'Indústria i Turisme Nuria Montes.