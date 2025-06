Alcaraz canvia el pla de 2024

Carlos Alcaraz està ja a només dos passos d'aconseguir la seua segona corona a París, on ja coneix el seu camí final. Primer, l'italià Lorenzo Musetti en les semifinals d'este mateix divendres, i després, una altra final per al record, bé contra Jannik Sinner o bé novament contra Novak Djokovic.

El tenista del Palmar va demostrar contra Tommy Paul en quarts de final que en el moment de la veritat no hi ha dubtes que valguen i va deixar evident que continua sent el gran favorit al títol.

Buscant el que seria ja el seu quint Grand Slam als seus 22 anys, el tenista espanyol ha optat per preparar de manera diferent els seus últims dies de com ho va fer l'any passat. Amb dos dies de descans entre els quarts i les semifinals, Alcaraz es va decidir per entrenar el dimecres i fer descans hui dijous.

Un pla distint del de l'any passat abans de la seua semifinal contra Jannik Sinner, quan va descansar el dimecres i es va exercitar el dijous.

SAMARRETA ESPECIAL

Junt amb el seu equip, Alcaraz va fer una sessió suau per a descarregar tensió del seu partit del dia anterior que va tornar a ser en sessió nocturna. En un dia fred a París i amb la pluja rondant pel parc de Boulogne, el tenista del Palmar va lluir una samarreta 'vintage' del Real Murcia, al qual també va estar seguint des de la capital francesa dissabte passat en el seu duel de playoffs d'ascens a Segona Divisió contra el Nàstic de Tarragona.

Així doncs, Alcaraz es pren el dia lliure abans del seu partit contra Musetti. Tampoc va entrenar l'any passat el dia abans de la final contra Zverev. Caldrà veure si, en cas de repetir-se presència en el partit pel títol, opta pel mateix pla o canvia d'estratègia.

Siga com siga, Alcaraz.