Els veïns d'Alginet proposen alternatives per a reconstruir el municipi i evitar que es produïsca un episodi similar

Els veïns i les veïnes d'Alginet també poden participar en el procés de reconstrucció del municipi després del pas del tornado i les inundacions del passat 29 d'octubre. Per això, el consistori ha elaborat una enquesta a partir de la qual elaboraran l'agenda de la reconstrucció, que el consistori està duent a terme durant estos set mesos.

Les persones interessades podran contestar les vora 40 preguntes a través d'un formulari en línia. A més, el consistori ha organitzat diversos tallers perquè els veïns puguen dialogar i mostrar les seues preocupacions o alternatives.

Els enquestats poden definir alguns punts com les zones que consideren més vulnerables a l'efecte del canvi climàtic, les propostes per a evitar que es repetisca, les prioritats, els col·lectius que creuen que necessiten més suport o com ha afectat la DANA a l'estat emocional dels veïns. Així, els afectats poden mostrar els problemes i les possibles solucions.

El consistori reconeix que esta mesura és una ferramenta per a ajudar a refer el municipi i previndre's davant de possibles futures catàstrofes.