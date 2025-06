La Gran Via Marqués del Túria serà asfaltada al complet 35 anys després de l'última vegada

València asfaltarà la Gran Via Marqués del Túria. Des de l'any 1990 no s'actuava d'una manera integral en la que és una de les principals vies de la ciutat, és a dir, fa 35 anys. A més, es farà amb material que absorbirà el soroll i que millorarà el pas tant de vehicles com dels vianants, ha explicat el regidor d'Urbanisme, Juan Giner.

El govern municipal aprovarà demà en la Junta de Govern iniciar el procés de licitació per a la renovació de tota la superfície viària de la Gran Via Marqués del Túria. Obrirà el procediment per a contractar l'execució de les obres, que ixen a concurs amb un pressupost base de licitació de més d'1,3 milions d'euros, tal com ha explicat el portaveu del Govern Municipal, el regidor d'Urbanisme, Juan Giner.

El projecte

El projecte consistix en la renovació de la infraestructura viària de la Gran Via amb paviment fonoabsorbent. Tal com s'arreplega en el sistema SIMEPU (Sistema Integral de Manteniment Eficient de Paviments Urbans), i tal com es constata a simple vista, segons es detalla en l'informe dels servicis municipals, la Gran Via Marqués del Túria presenta buits, clevills, fissures, forats i altres desperfectes.

Tot això comporta una elevada perillositat per al pas del tràfic rodat i de les persones a peu, i ocasiona, a més, molèsties per elevats nivells sonors en el veïnat de la zona. De fet, l'última intervenció que es va efectuar sobre la calçada d'este ampli bulevard data de l'any 1990.

Tres mesos de treballs

El regidor d'Urbanisme, Vivenda i Llicències, Juan Giner, ha explicat que la intervenció prevista ara compta amb un pressupost base d'eixida d'1.326.718 euros (IVA inclòs) i el termini d'execució previst en la licitació de tres mesos des de l'inici de les obres.

La intervenció es durà a terme en el tram de la Gran Via comprés entre l'encreuament amb l'avinguda de Jacinto Benavente fins a l'avinguda del Regne de València i el carrer de Russafa. En total, la superfície d'actuació és de 22.126 metres quadrats.

Tal com ha subratllat el regidor de l'equip de govern municipal, el projecte es du a contractació abans del 30 de juny, amb l'objectiu que els treballs puguen ser efectuats durant l'últim trimestre de 2025, i l'obra estiga conclosa a finals d'any o principis del pròxim, a tot tardar.

Les principals unitats d'obra previstes en el projecte d'actuació són de 22.611 metres quadrats de fresat; 22.611 metres quadrats de capa de redolament; 4.475 metres de tall de paviment bituminós (o paviment asfàltic), i 1.558 metres de rigola (la faixa de llambordes, llosetes o un altre material que es col·loca al costat de la vorada d'una vorera o calçada).