Les Corts "prepara" les eleccions amb dos nous vocals

Les eleccions autonòmiques a la Comunitat Valenciana estan previstes per a l'últim diumenge de maig de 2027, junt amb els comicis municipals que sí que hauran de ser eixe dia. No obstant això, el president de la Generalitat té la capacitat de poder convocar-les després de la reforma de l'Estatut en 2007. Així que, per si de cas, i encara que queden més de dos anys per a la cita oficial, les Corts ha solucionat un dels tràmits pendent: triar les seues vocals no judicials de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana.

Tal com s'ha publicat esta setmana en el Diari Oficial de les Corts, la Mesa del parlament valencià ha aprovat els nous tres integrants una vegada "sentits els grups parlamentaris" que estaran en l'organisme que ha de controlar els comicis. En este sentit, seran el doctor en Dret i professor titular de Dret Constitucional de la Facultat de Dret per la Universitat de València Félix Crespo Hellín, el doctor i llicenciat en Dret i en Ciències Polítiques, també de la UV, Joaquín Martín Cubas i el catedràtic en Dret Civil Javier Plaza Penadés.