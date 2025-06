L'Ibex 35 perd els 14.100 punts, atent al BCE i a la guerra comercial

L'Ibex 35 ha iniciat la sessió d'este dijous pràcticament pla, amb un avanç de només el 0,02 %, la qual cosa li ha permés aguantar inicialment la cota dels 14.100 enters, a l'espera de nous episodis en la guerra comercial i de la reunió del Banc Central Europeu (BCE), en la qual es preveu una nova retallada de tipus d'interés.

No obstant això, a penes uns minuts després de l'obertura, l'Ibex 35 virava al roig i cedia un 0,3 %, acomiadant-se de la barrera dels 14.100 enters. En concret, a les 9.09 hores, el selectiu cotitzava en la banda dels 14.040 punts.

Els inversors continuaran pendents hui, un dia més, de la guerra comercial empresa pels Estats Units. La pujada dels aranzels des del 25 % al 50 % a les importacions estatunidenques d'acer i alumini ja ha entrat en vigor després que el president dels Estats Units, Donald Trump, firmara la directiva que dobla els gravàmens aplicats a estos productes.

En paral·lel, les negociacions entre els Estats Units i la Xina prosseguixen, encara que amb evidents tensions. S'espera que es produïsca estos dies una telefonada entre els líders dels dos països que tornarà a estar marcada pel pols aranzelari entre les dos potències.

A Espanya, el Tresor Públic preveu captar este dijous entre 4.750 i 6.250 milions d'euros en una emissió de bons i obligacions de l'Estat, la segona que fa este mes de juny després de la de lletres feta dimarts passat, segons els objectius anunciats per l'organisme dependent del Ministeri d'Economia.

En este context, i a l'espera de la reunió del Banc Central Europeu (BCE) i de les paraules de la seua presidenta, Christine Lagarde, el major augment en l'Ibex 35 el protagonitzava Grifols, que pujava un 1,5 % en l'obertura a l'espera que la seua junta general ordinària d'accionistes, prevista per a este dijous, done el vistiplau a un pla de retribució variable a llarg termini basat en l'entrega d'accions per als membres de l'equip de l'alta direcció i altres empleats clau de la companyia d'hemoderivats i les seues filials, l'import màxim total de les quals s'ha fixat en 9,3 milions d'euros.

També destacaven els avanços de Solaria, que es revaloritzava un 1,2 % en l'obertura, seguint amb el seu ral·li alcista dels últims dies; Indra (+1,04 %), Merlin (+0,57 %) i Puig (+0,54 %).

Pel costat contrari, els majors descensos se'ls anotaven Bankinter (-1,4 %), Unicaja (-0,63 %), BBVA (-0,53 %) i Enagás (-0,32 %).

En la resta d'Europa, els principals índexs portaven la contrària a Madrid i registraven pujades. Frankfurt es revaloritzava un 0,1 % a les 9.09 hores, mentres que París guanyava un 0,2 % i Londres pujava entorn d'un 0,07 %.

En el mercat de matèries primeres, el preu del barril de petroli de qualitat Brent, referència per al vell continent, registrava un repunt del 0,4 % en l'obertura de les borses europees, fins a situar-se en 65,15 dòlars, mentres que el Texas se situava en 63,06 dòlars, un 0,3 % més.

En el mercat de divises, la cotització de l'euro davant del dòlar se situava en 1,1421 bitllets verds, mentres que en el mercat de deute l'interés exigit al bo espanyol a 10 anys es relaxava fins al 3,103 %.