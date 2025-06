Mazón recuperarà davant de Sánchez la petició d'una exempció d'impostos per a les ajudes de la DANA

Entre la Conferència de Presidents celebrada al desembre en el Palau de la Magdalena de Santander i la prevista per a este divendres al Palau de Pedralbes de Barcelona hi ha més de 500 quilòmetres de distància física i sis mesos de diferència, no obstant això, davant del president del Govern i la resta de dirigents autonòmics, Carlos Mazón reiterarà en la segona una de les peticions que va dir en la primera: l'exempció total d'impostos per a les ajudes de la DANA.

Així ho ha assenyalat este dijous el president de la Generalitat en una atenció als mitjans de comunicació a Alzira. Les seues paraules han servit de prèvia per a una cimera que arriba caldejada amb l'amenaça de la insubordinació dels barons populars al principi de la setmana i finalment atenuada després de la inclusió de huit temes en l'orde del dia com demanaven la majoria de les comunitats.

En este sentit, Mazón ha assegurat que este divendres recordarà davant del màxim representant del Govern d'Espanya el que va dir el passat 13 de desembre en la vint-i-setena trobada de presidents autonòmics: que suprimisca tots els impostos o "qualsevol tara fiscal" en les ajudes dependents de l'Estat als afectats per la riuada del 29 d'octubre. "És immoral", ha assenyalat el dirigent del PPCV.

El cap del Consell ja va fer esta mateixa reclamació en la seua intervenció en la XXVII Conferència de Presidents en el Palau de la Magdalena de Santander. No obstant això, hi ha subvencions que estan lliures de pagar impostos, segons el pla aprovat pel Govern. Este detalla que "totes les ajudes per danys personals rebudes pels afectats de la DANA estan exemptes d'IRPF i no són embargables". No parla, això sí, de les empreses.

Així mateix, Mazón apuntarà cap a altres reivindicacions, una de les quals també va sonar a Santander: l'arribada de la remesa del FLA extraordinari, una remesa de liquiditat extra que la Comunitat Valenciana ha rebut en els últims anys per les dificultats financeres. No obstant això, el president ha recordat que el Govern d'Espanya no ha confirmat que enguany arribarà.

Temps i diversos temes

"Han vingut a llevar-nos la liquiditat que sempre venia l'any més difícil per a la Comunitat Valenciana", ha incidit el màxim responsable de l'executiu autonòmic, qui ha remarcat que sol·licitarà l'aprovació d'este mecanisme que també han demanat altres autonomies com Catalunya. Mazón, no obstant això, ha assenyalat que la Generalitat necessita eixos fons per a poder fer front a la recuperació.

A més del que es demanarà, el cap del Consell ha criticat el format de la trobada, del qual ha lamentat que el Govern estiga "més preocupat" de si es necessitaran o no orelleres, que es vaja a parlar de 14 temes i que només es tinguen 10 minuts per cada un dels presidents autonòmics i que no siga clar si es votarà al final algun tipus d'acord entre les comunitats i l'executiu central.