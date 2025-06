La policia desmantella un mercat ambulant de roba "clandestí" al Cabanyal

Agents de la Policia Local de València han desmantellat este matí un mercat ambulant de roba, calçat i altres objectes usats a la plaça Llorenç de la Flor del Cabanyal. Els agents s'han incautat de les peces que estaven a la venda amuntegades en el sòl de la plaça, pròxima al mercat extraordinari que se celebra els dijous en este barri del Marítim, en l'entorn de l'avinguda del Mediterrani i el carrer Escalante. La majoria de les peces procediria de contenidors de fem i de reciclatge i els venedors mancarien de llicència municipal per a dur a terme esta activitat.

Fonts de l'Associació de Veïns del Cabanyal asseguren que este mercat ambulant "clandestí" fa anys que funciona en el barri, un dels pocs on encara no s'han substituït (o no tots) els contenidors antics de tapa pels nous "de finestra" que impedixen extraure'n les escombraries i els objectes susceptibles de vendre en punts com este mercat del Cabanyal.

Els veïns asseguren que fa temps que reclamen a l'ajuntament que prenga mesures i pose els contenidors de nova generació per a evitar que hi haja persones que es dediquen a rebuscar entre les escombraries i, en molts casos, escampar les bosses pels voltants. Es tracta habitualment de persones d'ètnia gitana romanesa que obtenen algun ingrés d'esta activitat, diuen. Les ordenances prohibixen traure o depositar fora dels contenidors els fems, però al Cabanyal, asseguren els veïns, esta obligació s'incomplix reiteradament.

Munts de roba usada a la plaça Llorenç de la Flor / AVC

El mercat ambulant clandestí es fa des de fa anys. Abans se situava en l'entorn de la travessia del carrer Pescadors, en plena zona zero. Ara s'ha desplaçat a la renovada plaça de Llorenç de la Flor.

No és la primera vegada que la policia local intervé en esta mena de mercats ambulants, no obstant això, en altres ocasions la seua presència és dissuasiva i els venedors, en la seua majoria persones d'ètnia gitana romanesa, arrepleguen ràpidament i ixen corrent. Este dijous l'actuació dels agents ha sigut més ràpida i s'han pogut incautar de les peces i els objectes usats a la venda.