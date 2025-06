Un professor d'Orihuela filtra abans d'hora l'examen d'Història de Selectivitat en la UMH d'Elx

La imprudència d'un professor ha generat caos en un dels exàmens d'este dimecres en la Universitat Miguel Hernández (UMH) d'Elx, una sensació que s'ha contagiat ràpidament a la resta de centres universitaris on s'està celebrant estos dies la Selectivitat i que ha provocat disputes entre alguns pares i mares d'alumnes, que van alertar a este periòdic d'una presumpta filtració en la prova d'Història d'Espanya. La UMH va respondre oficialment a través del vicerector d'Estudiants i Coordinació, José Juan López Espí, que "ni hi ha hagut filtració ni es repetirà l'examen".

La tensió començava quan diversos pares denunciaven davant d'este periòdic una "possible filtració" de l'examen. L'acusació corria com la pólvora i diversos professors confirmaven a este diari que "entre els alumnes hi ha rumors que l'examen s'ha de repetir perquè s'ha filtrat, un extrem que nosaltres no podem confirmar", deia un dels mestres d'un institut d'Elx.

"Irresponsabilitat greu"

Este periòdic confirmava l'ocorregut en dos fonts distintes. El primer a aclarir el succeït era el coordinador de la PAU en la Universitat d'Alacant (UA), Juan Matías Sepulcre, que assegurava a INFORMACIÓ que sí s'ha produït una "irresponsabilitat greu", però que esta no motivarà cap acció. El trastorn, a més, no sols afectaria Elx, sinó les cinc universitats de la Comunitat Valenciana.

Una alumna fa el seu examen de Selectivitat en la UMH d'Elx / Áxel Álvarez

Segons Sepulcre, l'ocorregut ha sigut una imprudència comesa per un professor que a les 12.06 hores, és a dir, 21 minuts després de començar l'examen d'Història d'Espanya (11.45 hores), ha compartit el contingut de la prova i este s'ha fet viral. D'ací ve que alguns pares pensaren que les preguntes s'havien filtrat abans d'hora i començaren a moure's per a expressar les seues queixes. En realitat, sempre segons assegurava el coordinador de la UA, les proves no poden compartir-se fins que es complixen 45 minuts de l'inici de l'examen, per la qual cosa s'ha comés una irresponsabilitat greu, que ha causat renou.

Per part seua, el vicerector d'Estudiants i Coordinació de la UMH, José Juan López Espí, confirmava tot l'assenyalat pel responsable de la UA i concretava algunes qüestions. En primer lloc, "no és que s'haja filtrat res, perquè per a filtrar-se hauria d'haver succeït abans d'iniciar-se la prova".

"La prova és totalment vàlida"

López Espí situava el succeït no al campus d'Elx, sinó al de Las Salesas, a Orihuela. "Segons hem investigat i conclòs, un professor d'un institut de Secundària ha comés una irresponsabilitat. Li ha tirat una foto a l'examen i l'ha compartida abans d'hora, però això és una irresponsabilitat, no una filtració". Per tant, el vicerector demanava "tranquil·litat" a tots. "No repetirem la prova, ni s'anul·larà la nota ni res. La prova és totalment vàlida".

El responsable universitari concretava que "els temps i les normes estan per a respectar-los. Estudiarem les mesures per a adoptar amb el professor per la seua falta de responsabilitat i de respecte".

En la vesprada del dimecres, el nerviosisme anava en augment en la UMH, però també en altres universitats on havia arribat la notícia. El vicerector de la UMH concloïa fent una crida als estudiants "perquè se centren en els exàmens que falten i estiguen tranquils".