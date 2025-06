Atrapen un altre pròfug a Dénia: el reclamava Bèlgica per atacar amb un ganivet dos hòmens i agredir sa mare

Definitivament, hi ha un turisme de pròfugs. Als fugitius els encanta Dénia. Creuen que ací escaparan de la justícia. Estan molt equivocats. Agents de la Policia Nacional han detingut en esta ciutat de la Marina Alta un home de 48 anys sobre el qual hi havia una orde europea de detenció per a extradició (OEDE) emesa per les autoritats de Bèlgica.

Els agents van rebre una telefonada a la Sala CIMACC 091 en la qual informaven que a l'hospital de Dénia es trobava ingressat un home amb una orde de detenció i extradició.

Una vegada els agents van consultar la seua filiació en les bases de dades de la Policia Nacional, van comprovar que sobre esta persona pesava una orde europea de detenció per a extradició per delictes de lesions greus i tinença il·lícita d'armes, orde emesa per les autoritats belgues, motiu pel qual es va dur a terme la seua detenció una vegada va ser donat d'alta pel personal sanitari.

Els fets pels quals era buscat van ser comesos entre els anys 2016 i 2017 a la ciutat de Tervuren (Bèlgica). El pròfug s'havia escapat d'un psiquiàtric penitenciari de Bèlgica on es trobava internat per temps indeterminat des d'abril de 2018 per delictes d'agressions greus i per tinença i ús d'arma prohibida.

Atac amb un ganivet per armar soroll

Pel que sembla l'arrestat havia agredit amb un ganivet dos persones que es trobaven en una sala recreativa al·legant que feien massa soroll i per colpejar en fins a dos ocasions sa mare després d'estar en estat d'embriaguesa.

El detingut, després de la pràctica de les diligències policials, ha sigut posat a la disposició del Jutjat Central d'Instrucció número 1 de l'Audiència Nacional, òrgan encarregat de fer els tràmits per a la posterior extradició.