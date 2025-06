La batalla judicial entre els hostalers de la Marina de València i l'ajuntament empitjora

La batalla judicial dels hostalers de la Marina de València afectats per la decisió de l'Ajuntament de no prorrogar les concessions de quatre restaurants situats en la coberta de l'aparcament del Veles e Vents s'intensifica. El Jutjat Número 1 Contenciós Administratiu de València estima en un acte la mesura cautelarisima sol·licitada per l'amo del Vlue Arribar, l'hostaler i president de Marina Premium, Ángel Brandez, de suspensió de la resolució de tancament i desallotjament dictada el 9 de maig pel regidor delegat de Grans Projectes, José Marí Olano. Este acte se suma al ja emés pel jutjat 6 del contenciós fa uns dies ordenant en el mateix sentit la suspensió de l'orde de tancament dels altres tres locals afectats (Camarote, Destino Puerto i Dos Lunas).

La mesura cautelar acompanya la demanda civil interposada pels advocats de Vlue Arribar contra la citada resolució de l'ajuntament, que per la seua part ultima la demanda civil per a sol·licitar el tancament i desnonament dels restaurants. L'ajuntament va intentar recuperar la propietat dels locals per resolució administrativa, però els mateixos servicis jurídics van advertir al fil del recurs administratiu interposat per Vlue Arribar que les concessions de la Marina són contractes privats on les discrepàncies es resolen en la justícia ordinària, en este cas per la via civil.

Els hostalers insistixen que l'ajuntament no pot desallotjar-los com si foren ocupes, perquè tenen uns títols de concessió que, sobre la base de les resolucions judicials obtingudes, continuarien vigents. En la seua demanda, Vlue Arribar sol·licita l'adopció d'una mesura cautelar per entendre concurrents raons d'especial urgència. D'esta manera els hostalers s'asseguren que l'ajuntament no força un desallotjament dels seus negocis.

Després de dos prorrogues en les concessions dels restaurants, l'ajuntament havia donat de termini fins al 31 de maig als hostalers per a entregar les claus. Els concessionaris s'han negat a fer-ho i esgrimixen les resolucions judicials de suspensió cautelar de l'orde de tancament i el mateix informe dels servicis jurídics de l'ajuntament que els dona la raó en el seu argument que la caducitat de les concessions es regix per la jurisdicció ordinària i obliga l'ajuntament a acudir a la via civil per a recuperar la propietat d'estos quatre locals.