Cicle del música amb segell propi a Benifairó de les Valls

L'Ajuntament de Benifairó de les Valls comença el pròxim 13 de juny la XXVIII edició de "Divendres de Música", un dels programes culturals més ambiciosos del municipi.

Hort Art, amb el migmetratge Caminant per les Valls, serà l'encarregat d'iniciar als actes preparats a la Casa Sánchez Coello, a les 23 hores. "Una peça amb la qual fem un recorregut del passat cap al futur de les Valls, de la resta del món, fent-nos pensar cap a on volem caminar i tot a través de la dansa", expliquen des de la companyia.

Programació musical

La programació continuarà el divendres 20 de juny, amb Tabalet Covers, que amb un format acústic i una atmosfera més íntima oferiran versions dels èxits més importants del pop-rock valencià.

Les propostes musicals seguirà el divendres 27 de juny, amb Brill Silenciós i les Rutes del Món, de la mà de Zoe i Nuera Pérez (violoncel i violí), Neus Gómez (flauta) i Sílvia Queralt (solista), que brindaran un concert de música moderna amb un estil més clàssic, al pur estil dels Bridgerton.

El cicle de música es clausurarà divendres 4 de juliol amb versions i temes propis de swing, jazz, rumba i cúmbia amb Flying Piñatas.

Artistes locals

"Des de la Regidoria de Cultura sempre hem apostat pels artistes locals, com deixem patent en esta edició, on fins i tot el disseny del cartell és de l'artista Gloria Benet, de Benifairó. Aprofitem per a convidar la resta dels pobles de les Valls i la comarca a gaudir d'este programa musical, totalment gratuït i que no deixarà indiferent els assistents", informa la regidora de Cultura, Adela Alba.