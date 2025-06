Les Corts canvia el seu pla de treball per a incloure les víctimes en la investigació de la DANA

Ara sí que sí, les víctimes de la DANA del 29 d'octubre "associades o no" podran comparéixer a les Corts. Bé, encara falta el pas que els representants de la comissió ho voten i ratifiquen negre sobre blanc la decisió presa este divendres per la mesa de la comissió (presidida per Vox i amb representació de PP i PSPV): que es modifique el pla de treball aprovat al maig per a donar veu als afectats per la riuada.

Eixe primer pas formal no s'havia donat fins a este divendres malgrat les intencions verbals traslladades fins ara. Qüestió de forma i de procediment, els socialistes han celebrat la "gran victòria" del nou canvi, reivindicant la pressió duta a terme per les associacions de víctimes, mentres que en Compromís encara mostren recel i carreguen contra les estratègies "dilatòries" de PP i Vox.

Esta és la segona derivada de l'acord. Perquè l'acord és en la mesa, però falta la ratificació en la comissió. Esta es preveu citar el pròxim 19 de juny, a només dos setmanes de la fi del període de sessions en el parlament autonòmic, la qual cosa minva el marge de maniobra en gran manera perquè hi haja qualsevol tipus de compareixença prèvia.

Si hi ha possibilitats que n'hi haja o no es veurà abans, este dijous, el termini que la comissió ha donat per a presentar el calendari per a desenrotllar els treballs. El més possible, vist els antecedents, és que populars i voxistes (amb majoria en la cambra i, per tant, en la comissió) presenten un pla conjunt amb les diferents dates de citació, mentres que PSPV i Compromís presentaran el seu propi.

En els de l'esquerra hi haurà un element comú: les primeres que hauran de comparéixer seran les víctimes que així ho vulguen, igual que es preveu que ocórrega en el Congrés. Tant socialistes com valencianistes situaran com a prioritat que acudisquen les associacions de víctimes, mentres que PP i Vox no aclarixen si optaran per citar primer els afectats o començar per un caràcter més tècnic d'experts com el Senat.

Futura llista

Els calendaris que presenten els diferents grups parlamentaris també mostraran el mecanisme que s'utilitzarà per a recaptar el testimoniatge de les víctimes i els afectats. Ja s'ha demanat a la Conselleria de Justícia una llista amb les associacions inscrites, mentres que també es vol donar l'oportunitat de participar a víctimes a títol individual. El PP fins i tot ha plantejat la possibilitat que hi haja qui ho faça de manera secreta.

Cal recordar que les principals entitats de víctimes, les que es van reunir amb Ursula von der Leyen a Brussel·les i amb el president del Govern, Pedro Sánchez, al Palau del Temple, van assenyalar com a condició sine qua non veure's inscrites en el pla de treball de la comissió d'investigació de les Corts per a poder trobar-se amb Carlos Mazón. Esta inscripció definitiva, no obstant això, tardarà encara setmanes a plasmar-se.