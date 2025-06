L'home mort amb ràbia és un veí d'Alcoi i ha mort a La Fe

L'home de 44 anys, que ha mort este matí per la seua infecció de ràbia, és un veí d'Alcoi, a la província d'Alacant. De fet, el pacient va ingressar en eixe hospital, va estar allí uns dies en la Unitat de Vigilància Intensiva (UCI), i, després, va ser traslladat a un hospital de la ciutat de València; concretament, a l'hospital La Fe de València. Així ho ha pogut confirmar Levante-EMV.

Després de l'ingrés del veí d'Alcoi, la dona i el fill van ser vacunats, encara que no romanen aïllats perquè la malaltia no és contagiosa entre persones. L'home de 44 anys estava en estat "molt greu" des de feia uns dies a causa dels símptomes aguts de la malaltia.

Segons s'ha pogut saber, l'home es va infectar durant un viatge a Etiòpia el juliol de l'any passat. Allí va patir la mossegada d'un gos, a la qual no va donar importància; només es va desinfectar la ferida amb aigua i sabó i no va acudir a cap mena de supervisió mèdica. Va ser el passat 26 de maig quan va ser considerat com un possible pacient amb ràbia, després d'acudir a la sanitat pública valenciana. Tres dies després, després de l'anàlisi del Centre Nacional de Microbiologia, es va confirmar el positiu en esta malaltia.

La letalitat de la ràbia

Les expectatives en pacients amb ràbia no són molt favorables. Així ho explica el tresorer de la Societat Valenciana de Medicina Preventiva i Salut Pública, Julio Muñoz. "Encara que en els últims anys s'han plantejat algunes estratègies terapèutiques experimentals -explica-, lamentablement la letalitat de la ràbia una vegada apareixen símptomes clínics és molt elevada. Precisament per este motiu és important previndre tant davant d'un risc d'exposició com després de produir-se una mossegada o un arrap.