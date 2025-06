Mazón demana eleccions generals a Pedro Sánchez per la gestió de la DANA

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, s'ha sumat a la resta de barons autonòmics del PP en la petició d'eleccions generals anticipades a Pedro Sánchez. L'excepció és que, en el cas de Mazón, el motiu pel qual ha reclamat estos comicis és la gestió de la DANA del 29 d'octubre, segons confirmen fonts presents en la trobada, una petició que el mateix Sánchez ha tallat. Fonts de la Generalitat confirmen que Mazón ha reclamat al cap de l'executiu nous comicis "per a una nova majoria que aprove pressupostos per a la reconstrucció".

Mazón, en la seua al·locució durant la Conferència de Presidents que s'està celebrant a Barcelona, ha abordat la situació de la província de València després de la riuada i l'ha vinculada amb la falta de finançament i coordinació per part de l'Estat amb la Generalitat. En este sentit, ha posat com a exemple el volcà de La Palma quan es va constituir una comissió mixta que no es dona en la Comunitat Valenciana amb la DANA.

També ha evidenciat que els ajuntaments "no tenen mitjans per a gestionar" els recursos que els han sigut transferits des de l'Estat i ha posat d'exemple la situació del clavegueram, com es va veure este dimecres en les protestes a Catarroja durant la visita del ministre Angel Víctor Torres. "No hi ha capacitat per a contractar", ha dit.

Sobre això, ha criticat la falta de coordinació del president del Govern, la falta d'aportació de l'Estat a la Generalitat i també ha reclamat que s'elimine qualsevol taxa fiscal als afectats respecte a les ajudes que està prestant l'executiu central. En este sentit, ha sol·licitat una reunió per a avançar en la reconstrucció de les zones damnificades per les riuades.

Mazón ha justificat eixa petició d'eleccions en la falta de coordinació, la falta de pressupostos per a la reconstrucció i d'aportació directa i a fons perdut per a la Generalitat. El president del Govern no ha respost directament al cap del Consell. Només ha respost a un dels barons quan ha dit que les eleccions seran quan correspon, en 2027.

En un altre orde de coses, Mazón ha subratllat que s'arriba a esta reunió de la conferència "en unes condicions molt especials: per primera vegada en 12 anys no hi ha Fons de Liquiditat Autonòmic extraordinari", dotat de 2.500 milions, i ha afegit: "Estem a la vora del col·lapse", alertant així la delicada situació financera en la qual es troba la Generalitat per a afrontar els pagaments a proveïdors.

Prolongar les centrals nuclears

El cap del Consell ha recordat a l'executiu central la necessitat d'un fons d'anivellament transitori per a la Comunitat Valenciana de 1.782 milions d'euros “fins que tinguem este nou sistema" que permeta prestar els millors servicis públics. Igualment, ha demandat l'actualització “immediata i automàtica” dels lliuraments a compte que seguixen ancorats en les quanties de 2023 per prorrogar-se dos vegades els pressupostos generals de l'Estat, i que “suposaran un minvament de més de 1.994 milions d'euros a l'any per al nostre territori”.

Així mateix, també ha tractat altres temes que es trobaven en l'orde del dia. Ha reivindicat un acord per a “prolongar la vida de les set centrals nuclears per a completar la transició energètica i la descarbonització”; ha plantejat que l'Estat cofinance al 50 % l'escolarització gratuïta i universal de 0 a 3 anys; ha proposat un pacte d'Estat en migració “lleial” amb les comunitats, i una política de vivenda que incloga mesures com desgravacions a la propietat d'immoble ocupat i l'eliminació de tributar per rendes impagades, entre altres.