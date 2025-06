Sense incidents energètics durant la vaga d'Iberdrola

Esta nit ha arrancat la vaga en Iberdrola a la qual estan convocats els 1.500 treballadors de la companyia a València. El subministrament està garantit gràcies als servicis mínims, encara que els sindicats advertixen que pot haver-hi incidències en la resolució d'avaries. Una part dels treballadors de la central nuclear de Cofrentes, que és propietat d'Iberdrola, s'han concentrat este matí per a protestes. Els treballadors reclamen una actualització per la pèrdua de poder adquisitiu per la pujada de l'IPC.

Les seccions sindicals d'UGT i CCOO Iberdrola Grup en la Comunitat Valenciana s'han sumat a la vaga convocada este divendres 7 de juny a escala estatal per als treballadors de la companyia, davant de "la paralització de la negociació col·lectiva i la negativa de l'empresa a garantir el poder adquisitiu".

Convocada la plantilla

Els sindicats han cridat a secundar l'atur este 6 de juny la plantilla dels centres de generació elèctrica de la Comunitat Valenciana, entre els quals estan la central nuclear de Cofrentes i la central hidràulica Cortes La Muela, la de cicle combinat de Castelló i les de centres de distribució elèctrica que "operen i mantenen la xarxa" en tota l'autonomia, així com la secció comercial, de telecomunicacions i renovables, segons han indicat en un comunicat conjunt.

UGT i CCOO han destacat el treball "clau" de molts empleats en moments com la pandèmia o la DANA per a mantindre i reposar el subministrament elèctric o la recent apagada.

Han explicat que el motiu de la vaga és "el bloqueig existent en la negociació del conveni col·lectiu de l'àmbit del grup d'empresa" i han denunciat que els empleats tenen "una pèrdua acumulada de poder adquisitiu d'un 15,3 % en els últims quatre anys", i han denunciat que "l'increment consolidable de la plantilla ha sigut del 2,8 %, mentres que la inflació ha sigut del 18,1 %".

Increment mínim del 3 %

En la mateixa línia, han retret que Iberdrola no respecta l'Acord per a l'ocupació i negociació col·lectiva 2023-2025, on "s'establix un increment mínim del 3 % per a este any 2025, amb clàusula de revisió per desviació en excés de l'IPC de fins al 4 %".

Per això, a la Comunitat Valenciana han cridat a la vaga este divendres i a partir de les 12.00 hores es faran concentracions reivindicatives de treballadors en vaga a la porta de l'edifici Iberdrola, a València, al carrer Menorca, i al carrer Calderón de la Barca a Alacant.