València injecta dos milions per a restaurar i eliminar goteres del Centre Arqueològic de l'Almoina

L'Ajuntament de València busca posar fi a anys d'abandó del Centre Arqueològic de l’Almoina amb goteres i amb una climatització deficient. Per a això, la junta de govern ha licitat este este divendres per dos milions d'euros les obres de millorar la coberta i la climatització del centre arqueològic municipal. “Era una prioritat posar en valor el centre de l'Almoina i acabar amb les filtracions que danyen este patrimoni”, explica el regidor de Cultura, José Luis Moreno.

La Junta de Govern Local ha aprovat este divendres obrir el procediment d'adjudicació per a contractar l'execució de les obres de reparació de filtracions d'aigua de la coberta i d'adequació de la instal·lació de climatització d'este espai museogràfic. L'Ajuntament de València disposarà d'una partida plurianual de dos milions d'euros per a la reparació i adequació del Centre Arqueològic de l’Almoina.

El projecte bàsic i d'execució de les obres, firmat per l'arquitecte Carlos Campos González, va ser aprovat per la Junta de Govern Local el setembre de 2024. L'objectiu era solucionar els problemes d'humitat i les filtracions causades per la làmina d'aigua del centre arqueològic. La convocatòria preveu un pressupost d'eixida de 2.054.209 euros i un termini d'execució de 14 mesos, que començarà a partir de la data de l'acta de comprovació de replanteig.

El projecte preveu tant la reparació de les filtracions a la sala expositiva sota rasant com les intervencions de reparació del sistema de climatització del centre. I, a més, es preveu actuar sobre els desperfectes ocasionats per efecte de l'aigua a través del temps. Així mateix, es revisaran els punts d'impulsió i desguàs de l'aigua, per a això es procedirà a desmuntar els trams frontals i de paviment de la plaça que dona al carrer de l'Almodí, així com els trams frontals d'escalons i de paviment d'accés a l'edifici dos del complex arqueològic municipal.

L'actuació també afectarà l'entorn de l'espai museogràfic, ja que es preveu alçar un ampli sector del viari adjacent, així com del corresponent al sostre de la sala arqueològica, que es troba a la mateixa cota.

La làmina d'aigua

Les actuacions previstes en la làmina d'aigua de la claraboia preveuen la inspecció i el desmuntatge dels canals de recollida i impulsió de l'aigua; el desmuntatge, la reposició i el pintat de les plaques de tancament dels bisells dels extrems de l'estany a la sala arqueològica, i el sanejament dels elements metàl·lics mitjançant raspallat manual. Així mateix, es procedirà a substituir els canals d'acer inoxidable que estiguen deteriorats, així com els elements obsolets del sistema hidràulic. I, finalment, s'efectuarà la neteja i el posterior segellament de les juntes de peces de vidre mitjançant productes especials d'escumes de poliuretà o similars.