Visites guiades per a celebrar el Dia Internacional dels Arxius a Xàtiva

L'Arxiu Municipal de Xàtiva ha organitzat, amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, una setmana de portes obertes en les seues instal·lacions, oferint visites guiades a l'espai on es custodia la documentació històrica municipal, normalment d'accés restringit.

Estes visites acostaran els visitants a la història de l'edifici en el qual es troba l'arxiu (l'antic convent de trinitaris de Xàtiva), així com als principals esdeveniments que han marcat l'evolució de la nostra ciutat des del segle XIV fins a l'actualitat, a través de la principal font per al seu estudi: els documents.

Les visites es faran del dilluns 9 al divendres 13 de juny, entre les 11 i les 13 hores. Encara que l'activitat és totalment gratuïta, es recomana inscripció prèvia, que podrà fer-se telefonant a l'arxiu (96 227 11 67), mitjançant correu electrònic (sergiorubio@ayto-xativa.es) o en les mateixes instal·lacions de l'arxiu (plaça de la Trinitat, núm. 7).

Estes visites tenen com a objectiu donar a conéixer la necessitat de protegir els arxius i facilitar el seu accés, així com els beneficis de comptar amb una gestió documental eficaç per a establir un bon govern, transparent i àgil. En definitiva, donar visibilitat a la importància que tenen els arxius en la nostra societat.

Més de 6.000 caixes de documents

El 9 de juny es commemora el Dia Internacional dels Arxius. En 1948, la Unesco va promoure la creació del Consell Internacional d'Arxius, i el novembre de 2007 l'ICA va oficialitzar que el 9 de juny seria la data per a celebrar el Dia Internacional dels Arxius. Per este motiu, i com és habitual des de fa anys, l'Arxiu Municipal de Xàtiva organitza una activitat dirigida a tota la ciutadania amb l'objectiu de donar a conéixer el nostre ric patrimoni documental.

L'Arxiu Municipal de Xàtiva és actualment un dels arxius locals més ben dotats documentalment de tota la Comunitat Valenciana, amb uns fons que abasten des del segle XIV fins a l'actualitat. Més de 6.000 caixes de documents i una gran quantitat de llibres conformen el fons municipal complet, al qual cal sumar nombrosos fons incorporats procedents de diferents donacions, i una extensa biblioteca auxiliar centrada en temes especialitzats en la història local i en arxivística. Esta quantitat d'informació requerix un tractament especialitzat per a la seua custòdia, conservació, classificació i difusió.