'La invasió dels bàrbars', premi del públic en el Festival Internacional de Cinema en Català

La pel·lícula valenciana La invasió dels bàrbars ha rebut este dissabte el premi del públic presencial en el Festival Internacional de Cinema en Català celebrat a Tarragona.

La cinta, dirigida per Vicent Monsonís, és una adaptació de l'obra de teatre homònima de Chema Cardeña, i està protagonitzada per Olga Alamán, Jordi Cadellans, Rosa López, Jordi Ballester, Pep Munné, Enric Benavent i Fermí Reixach.

La invasió dels bàrbars ens trasllada fins a 1939. Esperanza, una jove conservadora del Museu del Prado, és interrogada per la desaparició d'un quadre que un coronel vol confiscar. Huitanta anys després, la seua neta Aurora busca les seues restes en una fossa del franquisme. Dos línies temporals amb similars arguments que demostren que els conflictes no canvien amb el temps.

Monsonís va assegurar que el guardó que concedix el públic "és el premi que més il·lusió em fa perquè és el que pensa la gent que ha vist la pel·lícula, els ha arribat al cor i els ha emocionat". Sobre el festival, el cineasta valencià va assegurar que "és imprescindible i necessari, és molt important que fem cinema en la nostra llengua i espere que siga l'inici d'un recorregut important per a la pel·lícula", que, en la seua opinió, narra una "història tendra, bonica i dura alhora". "Espere que ens veiem al cinemes prompte", va afegir.

Una escena de la pel·lícula. / Levante-EMV

El lliurament de premis i la clausura de la 17a edició del festival, que ha comptat amb la participació de més de 9.000 persones, s'ha celebrat este dissabte a Roda de Berà (Tarragona), ha informat este diumenge l'organització.

Premiats

A més de Monsonís, el crític de cinema Àlex Gorina ha guanyat el premi Montserrat Carulla, i en el seu discurs ha defés la importància "d'ensenyar i aprendre humanitats" per a pensar, sentir i tindre criteri.

El premi del Concurs Jove ha sigut per a Sense ceba, un curtmetratge de Xènia Cardiel i Irina Fernández, i el premi al millor curtmetratge ha sigut per a De sucre, de Clàudia Cedó, produït per Lastor Media i SUCIA Films.

Una escena de la cinta. / Levante-EMV

El negre té nom, dirigit per Félix Colomer i produït per Producciones del KO i 3Cat, ha obtingut el premi al millor documental, i el premi al millor llargmetratge se l'ha emportat Esmorza amb mi, òpera prima d'Iván Morales, produït per Distinto Films, Dos Soles Media i WKND.

El premi del públic en línia ha sigut per a Rosa Sensat. Per una escola plena de vida, d'Eduard Miguel Costal i produït per Goita! Audiovisuals amb la col·laboració de l'Associació de Mestres Rosa Sensat.