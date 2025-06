Mazón rep l'escalf de la militància a Madrid davant de la fredor de Feijóo

Entre alguna bandera de la Comunitat Valenciana i diverses insígnies d'Espanya, Carlos Mazón va trobar ahir en la manifestació convocada pel PP contra el Govern d'Espanya un refugi en forma d'aplaudiments, víctors i mans per a estrényer. «President, president» o «aguanta» van ser alguns dels crits que va sentir el cap del Consell. Això sí, estos li van arribar a més de 300 quilòmetres de distància de l'autonomia que dirigix, una calor per part de la militància que es va contraposar amb la fredor exhibida per la direcció del PP.

Mentres Alberto Núñez Feijóo tractava d'eixir de la protesta propulsat en el mantra de ‘Màfia o democràcia’, Mazón aconseguia entre el públic recuperar una certa normalitat almenys entre la militància del partit. La seua imatge passejant entre aplaudiments enmig d'una multitud contrasta amb la d'una agenda institucional limitada que defuig els grans actes, com ha ocorregut amb les últimes festivitats de la Comunitat Valenciana, des de les Falles fins a la Santa Faç d'Alacant, passant per la Magdalena de Castelló o els Moros i Cristians d'Alcoi.

Mazón rep el suport de militants del PP en la manifestació de Madrid. / Levante-EMV

El cap del Consell ha trobat en els esdeveniments del PPCV un espai segur enfront de les crítiques que continuen marcant els seus passos set mesos després de la catàstrofe com es va veure el dijous en un menjar a Alzira amb l'Associació *Tyrius de mestresses de casa. Allí va rebre una mescla d'aplaudiments i esbroncs en un ambient en el qual només sol haver-hi buit per a les bones paraules i les ovacions.

Ahir, no obstant això, Mazón va mostrar diverses imatges en xarxes socials saludant a simpatitzants de la formació i fins i tot un vídeo on el rebien entre aplaudiments i crits de «president, president». Tant és així que els seus missatges van ser encaminats més a agrair haver «notat el carinyo» de la gent que a incidir en el leitmotiv de la protesta.

Agraït

Eixe «carinyo», no obstant això, no va ser tan evident en la primera fila de les autoritats del PP. Durant els discursos, Mazón va estar en una segona línia que el deixava fora dels plans de la retransmissió en viu del partit, que sí que mostrava altres dirigents autonòmics presents com Juanma Moreno Bonilla, Marga Prohens o Alfonso Fernández Mañueco. Sí que va pujar després a l'escenari després dels parlaments al costat de tots ells, però en una cantonada i lluny de Feijóo, amb qui no es va veure cap interacció, evidenciant incomoditat.

A més de Mazón, el PPCV va comptar amb un bon desplegament a Madrid, des de càrrecs institucionals, com el síndic Juanfran Pérez Llorca, fins a militants de base. La formació va assegurar haver noliejat una trentena d'autobusos, a què es van afegir alguns que van viatjar pel seu compte. Entre els presents també va destacar un nom propi, el de l'expresident Francisco Camps, lluny de qualsevol expedició oficial.