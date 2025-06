La protectora d'animals de Burjassot posa en marxa la campanya "este estiu no l'abandones"

La Societat Protectora d'Animals de Burjassot (SPAB) acaba de posar en marxa la campanya "Este estiu no l'abandones. Ell mai ho faria!", tal com expliquen des del col·lectiu, "cada estiu milers d'animals són abandonats, víctimes de la irresponsabilitat humana". Amb tot, "alguns tenen la sort de creuar-se amb persones de gran cor, verdaders àngels que els brinden una segona oportunitat i una llar plena d'amor".

No és, no obstant això, el més freqüent: molts altres animals "no corren amb la mateixa sort. Per a ells la vida es convertix en un camí solitari marcat per la por, la fam i la indiferència. Mai arriben a conéixer la calor d'un abraç ni la seguretat d'un lloc al qual anomenar llar".

L'entitat animalista recorda a la ciutadania el compromís que s'adquirix en introduir a casa "una mascota, legalment considerada un membre més de la família”. A vegades es dona la circumstància que, a l'estiu –com en qualsevol altra estació de l'any–, els residents d'una llar deixen temporalment el domicili i no poden portar amb si animals.

L'SPAB anima els responsables de la casa a "buscar alternatives" perquè les mascotes, durant eixe període de temps puntual, "compten amb les atencions necessàries". En cap cas han d'acabar abandonades al carrer, quan no ‘empresonades’ en la seua pròpia llar. Com diu la Protectora d'Animals, "ell mai ho faria: un amic és per a tota la vida".