La "remasterització" del jardí de Nino Bravo

Va passar amb la plaça de Santa Mónica, construïda molt a l'estil de l'època: xicotetes tanques separades per asfalt, que la convertien en un aparcament d'oportunitat. Es va dur a terme una remodelació completa, que va convertir en zona de vianants plenament l'entorn que dona tant a l'església com a l'asil de les Germanetes dels Ancians Desemparats. Ara, les màquines han entrat, cinc anys després de llançar-se la idea, per a reconvertir un altre espai de la ciutat de València en el districte de la Saïdia: el Jardí de Nino Bravo, que així es diu oficialment des d'abril de 2023, tal com ja havia sigut adoptat per la saviesa popular. Definit com a «ombrívol, fosc, obsolet, poc accessible i inutilitzat», que s'alça -o alçava- en una parcel·la formada pels carrers Lleida, Pepita i Pare Palau i Quer -un atzucac que interromp una finca i que continua metres després en direcció cap a l'avinguda de la Constitució; és a dir, un xicotet disbarat-.

El concurs d'idees va portar amb si un esbós que li dona completament la volta a l'espai. Fins ara eren dos pastilles verdes. La més important és la que tenia arbratge, uns bancs ja vells i una engrunsadora. Un lloc habitual per a persones sense sostre.

La materialització del projecte va eixir a licitació el passat estiu i després de ser adjudicada a Pavasal, les màquines han alçat finalment l'espai. El projecte es descriu com a modern, amb una conversió en zona de vianants completa dels carrers, una zona més àmplia de jocs infantils, un terreny alçat en altura i tot l'espai unificat, evitant l'asfalt que separava les dos «pastilles». Tot això, per a deixar llestos quasi dos mil metres quadrats de zona d'esplai. Les obres mantenen els arbres que hi havia fins ara -encara que sobretot un d'estos dona la sensació d'estar pràcticament mort.

Así será la nueva plaza de Nino Bravo /

Retirats els busts

Les obres han tret del lloc, de moment, els dos emblemàtics busts que albergaven: el de Nino Bravo -que dona nom al jardí- i el de l'Heroi Romeu. Les dos amb raó de ser: el cantant va residir en el barri i el guerriller de la Guerra de la Independència era natural de Sagunt, la població que a la qual s'arriba si se seguix la traça del carrer. Els dos bustos han desaparegut ara mentres es desenrotllen les obres. Sí que es manté la base i la columna de Romeu, blindades per un tancat per a la seua posterior recol·locació.

La remodelació i ampliació implicarà, per contra, la pèrdua de places d'aparcament, més de vint, que hauran de buscar acomodament en un barri, en eixe sentit, complicat, per l'absència de garatges particulars o públics.