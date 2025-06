BBVA lidera el suport a pimes i autònoms valencians després de canalitzar més de 153 milions en ajudes ICO DANA

BBVA ha canalitzat més de 153,5 milions d'euros a través de la línia d'avals ICO DANA, reafirmant el seu compromís amb la recuperació de les zones afectades per la depressió aïllada en nivells alts (DANA) de la Comunitat Valenciana. D'este total, 115,9 milions d'euros han sigut destinats a la línia més demandada, que correspon a la de préstecs amb interés subvencionat, dotada amb 240 milions d'euros en avals. D'este total, BBVA n'ha tingut una quota del 42 %.

Esta modalitat permet a autònoms i petites i mitjanes empreses obtindre finançament per a recuperar la seua capacitat productiva després dels danys patits, amb condicions especialment avantatjoses: aval estatal del 80 % del principal i subvenció del tipus d'interés.

La modalitat de préstecs sense interessos representa el 82 % del total d'operacions registrades per BBVA en la línia ICO DANA i més del 76 % de l'import finançat. Esta xifra subratlla el paper clau que ha jugat BBVA, com una de les entitats financeres adherides, per a facilitar l'accés ràpid i eficaç a estos fons.

“L'èxit d'esta línia demostra que, quan el sector públic i el financer col·laboren amb agilitat i sensibilitat, l'impacte positiu en el teixit empresarial pot ser enorme. En BBVA hem posat tots els nostres recursos al servici dels qui més ho necessiten”, ha assenyalat el director de Pimes de BBVA a Espanya, José Luis Serrano.

La línia d'avals ICO DANA estarà operativa fins a novembre de 2025. Els interessats poden acudir a les oficines de BBVA o visitar bbva.es per a obtindre més informació i tramitar les seues sol·licituds. BBVA també ha donat més de 7,5 milions d'euros a Creu Roja Espanyola per a ajudar els afectats per la DANA a Espanya. Esta donació ha sigut destinada, en un primer moment, a respondre a les necessitats més immediates i, posteriorment, a contribuir a la recuperació de les milers de persones que han resultat afectades. Esta iniciativa se suma al paquet de mesures d'urgència que BBVA va posar en marxa en el moment de la DANA.