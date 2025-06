El buc de 24 baixos turístics a Patraix burla l'expedient de Turisme i permet reserves

Nou capítol en el pols que mantenen els veïns del complex residencial Nicet, al barri de Patraix, i la promotora dels 24 apartaments turístics en el mateix edifici. La junta de propietaris ha denunciat que la mercantil Axis ha iniciat la comercialització de diversos apartaments a través de l'empresa M Contigo, gestionada pel conegut inversor Rubén Zaballos, posseïdor de més de 100 pisos turístics a Espanya i gran defensor d'este tipus de negoci. Això ocorre poques hores després que la Conselleria de Turisme obrira un expedient per a retirar les 24 llicències turístiques als baixos.

"Són fets molt greus començar una comercialització després d'una inspecció i que s'haja iniciat un expedient de revocació", indica Miguel Roig, president de la Comunitat Nicet Patraix. Cal recordar que la setmana passada la Conselleria de Turisme va iniciar l'expedient després de constatar que cap dels 24 apartaments registrats havia començat la seua activitat en els dos mesos legalment establits des de la inscripció. El procediment es basa en el compliment de la legislació autonòmica, que imposa la baixa automàtica en cas d'inactivitat.

No obstant això, tal com denuncien els veïns, la promotora ha decidit seguir amb els seus plans i des del 6 de juny comercialitza diversos apartaments, sota el nom Roca Coll MSuites, en plataformes com Booking i Airbnb. La gestió la fa l'empresa MContigo SL, dirigida per Rubén Zaballos, qui ha intervingut en diferents mitjans defenent els interessos dels grans tenidors enfront del dret a la vivenda.

"Este moviment no sols suposa un menyspreu absolut per la resolució administrativa en curs, sinó que representa un afront directe tant a la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de València, com als veïns de Nicet i al conjunt del barri de Patraix, que des de fa més d'un any mantenen una lluita legal, institucional i veïnal per a frenar este projecte turístic", denuncien els veïns del complex residencial en el qual viuen 147 famílies.

Cal recordar que, el maig de 2024, la comunitat de propietaris de Residencial Nicet va aprovar per majoria reforçada la modificació dels seus estatuts per a prohibir l'activitat turística en les seues instal·lacions. Encara que l'acord està judicialitzat, els propietaris defenen que l'empresa va iniciar les obres sense permisos de la comunitat, "amb coneixença que s'havien actualitzat els estatuts, demolint part de la façana sense autorització i sense informar oficialment la comunitat de les seues actuacions en els baixos comercials".

En este sentit, després de l'entrada a escena d'MContigo SL, des de la Junta de Govern del Residencial Nicet han sigut sol·licitades en sengles instàncies a la Generalitat Valenciana i Ajuntament de València la revocació definitiva de les 24 llicències turístiques dels apartaments d'Axis per incompliment de la normativa autonòmica; la paralització immediata de tota activitat comercial relacionada amb estos immobles, inclosa la seua oferta en plataformes com Airbnb i Booking, i la responsabilització directa de les plataformes d'allotjament per permetre ofertes d'allotjaments sense base legal vigent.

15 dies d'al·legacions

Consultats pel nou moviment, en la Conselleria de Turisme precisen que la mercantil promotora dels baixos turístics té 15 dies per a presentar al·legacions a l'expedient obert després de la inspecció de passat dimarts, on no sé va veure activitat dins dels apartaments. Encara que la retirada de llicències no és ferma, Axis estaria arriscant-se a una multa amb l'explotació del negoci.

En l'empresa no ho veuen així, i de fet neguen la major. Des de la promotora sostenen que alguns dels apartaments en realitat ja estaven en funcionament quan l'inspector de la conselleria va passar per allí dimarts passat, amb la qual cosa no hi hauria base legal per a suspendre les llicències. “Nosaltres vam inaugurar el mes de maig passat, però amb una entrada de clients controlada, perquè seguim enfocats en una explotació responsable i sobretot en l'objectiu d'aconseguir una bona convivència amb la comunitat de veïns", asseguren fonts de la companyia.