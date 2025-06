Catarroja dona la benvinguda a l’Estiu Jove 2025

L'Ajuntament de Catarroja presenta la programació d'Estiu Jove 2025, una iniciativa pensada per a oferir a les persones jóvens de 12 a 30 anys una alternativa d'oci saludable, educativa i divertida durant els mesos de juny i juliol. Tallers creatius, esports d'aventura, escapades, cursos formatius i servicis de benestar emocional formen part d'una agenda diversa i gratuïta en la majoria d'activitats.

"Un any més, i enguany especialment, volem que la nostra joventut tinga accés a opcions d'oci que, a més de ser divertides, fomenten valors com la creativitat, el respecte pel medi ambient i el benestar emocional", ha destacat l'alcaldessa de Catarroja, Lorena Silvent.

Malgrat no comptar amb les instal·lacions de l'Espai Jove al cent per cent, des de l'equip de joventut s'ha impulsat una programació variada des de tallers de modelatge d'argila i grafiti amb valors ecològics, fins a excursions com el barranquisme aquàtic a Anna o una jornada al parc aquàtic Aquarama. També s'oferixen campaments digitals per als més jóvens, cursos en línia per a millorar la formació laboral com el Curs d'Educador/a de Menjador o de Manipulació d'Aliments i el Servici de Benestar Jove, amb suport psicològic individualitzat i tallers grupals quinzenals.

Estiu jove 2024. / A.C.

La iniciativa es completa amb el servici Cata-Rosa, que facilitarà el transport gratuït a la platja de la Malva-rosa els divendres i dissabtes de juliol.

"Estiu Jove no és només una programació d'activitats, sinó una aposta decidida per a acompanyar la joventut en el seu creixement personal durant el període vacacional”, expressa l'alcaldessa.

Totes les activitats requerixen inscripció prèvia, que es pot fer a través de la web municipal o presencialment en l'Espai Jove, que obri en horari d'estiu de dilluns a divendres, de 8.30 a 14.00 i de 17.00 a 20.30 hores.