Els 20.000 sanitaris de la privada demanen tindre un conveni propi des de fa més d'una dècada

El personal de la sanitat privada de la Comunitat Valenciana treballa amb convenis que no es renoven des de fa almenys una dècada, en cas d'haver-n'hi cap en vigor. A la província de València, les condicions laborals són les mateixes des de l'any 2016; a la de Castelló, la majoria de centres -excepte Vithas- no té un document que regule les seues condicions de treball, i a la d'Alacant, el conveni està en vigor des de l'any 1992. La situació afecta vora 20.000 sanitaris, segons els càlculs dels sindicats.

En un context d'expansió del sector privat, amb la construcció de nous hospitals a la Comunitat Valenciana, el personal sanitari reclama actualitzar els seus sous, per considerar que la situació és "intolerable" perquè les seues condicions laborals "són cada vegada més precàries", i això amenaça "amb fer insostenible el model a mitjà termini". Amb eixe objectiu, s'han concentrat hui davant d'un hospital privat de la ciutat de València, en una protesta convocada de manera conjunta per CCOO, UGT i CSIF.

Un dels principals problemes a l'hora de negociar és la falta d'una patronal a escala autonòmica, que aglutine les diferents empreses asseguradores que operen en el sistema sanitari valencià. Els demanen "conformar una patronal legitimada que puga negociar" l'actualització de les seues condicions, mitjançant un congrés que "pose fi a les desigualtats territorials i que protegisca els seus drets". Sí que hi ha una patronal estatal, ASPE, amb qui Levante-EMV s'ha posat en contacte sense obtindre resposta. De fet, els grups sanitaris han remés a la patronal per a valorar este assumpte o han preferit no fer cap valoració al respecte.

Critiquen el creixement a "costa del personal"

La sanitat privada està en ple creixement, un boom per a alguns. Només en l'últim any s'han obert dos hospitals privats a València ciutat i n'hi ha dos més en previsió. De fet, un de cada cinc llits hospitalaris estan ja en centres del sector privat.

Davant d'este ascens, els tres sindicats convocants consideren que el creixement del sector s'està produint a "costa" seua per la congelació dels seus sous i les condicions laborals. "Este sector manté un creixement constant i accelerat, impulsat per processos de mercantilització de la salut que convertixen un dret bàsic, com la salut, en un negoci altament rendible -afirmen en un comunicat-. La privada és un nínxol de negoci de grans grups d'inversió que no estan disposats a apostar per millorar la vida dels seus treballadors". De fet, més enllà de valorar l'assistència sanitària en el model actual, els tres sindicats expressaven, fa unes setmanes, la seua preocupació per la precarietat del personal quan este periòdic va fer una radiografia del sector sanitari en l'autonomia valenciana.

La situació província a província

La inexistència d'una patronal autonòmica provoca que la situació laboral del sector de la privada siga diferent en cada província de la Comunitat Valenciana. A València, per exemple, els sous estan congelats des de fa nou anys. Això, segons els sindicats, provoca una alta rotació de les persones treballadores i un transvasament del personal cap a la sanitat pública, on les "condicions laborals són més dignes".

Per part seua, a la província de Castelló, no hi ha un conveni generalitzat, per la qual cosa cada empresa asseguradora manté peculiaritats pròpies. Segons el personal, això genera una "major fragmentació" i afavorix "la precarietat", per no haver-hi capacitat de fer una negociació col·lectiva. Finalment, a la d'Alacant, està en vigor des de 1992. No obstant això, els centres sense hospitalització es regixen per l'Estatut dels Treballadors, una norma que, en la seua opinió, és "insuficient per a regular un sector amb tantes especificitats".