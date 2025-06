Els espanyols Eugenia Sánchez Durán i Emin Kiourktchian es colen en la final de l'Iturbi

Els espanyols Eugenia Sánchez Durán i Emin Kiourktchian disputaran el passe a la final del divendres 13 (19.00 hores) de la XXIII edició del Premi Iturbi de la Diputació de València amb la pianista xinesa Yungyung Guo, l'italià Ruggiero Fiorella, l'israelià Nabeel Hayek i el bielorús Uladzislau Khandohi.

Els sis jóvens talents es van classificar en la primera fase del concurs, amb 20 aspirants, junt amb Yifan Wu (Xina), Danylo Saienko (Ucraïna), Natalie Schwamova (República Txeca) i Arsen Dalibaltayan (Croàcia), que no han superat les semifinals celebrades durant el cap de setmana.

El diputat de Cultura, Paco Teruel, ha destacat “l'impressionant nivell dels participants, que convertix l'Iturbi en un gran concurs, com bé diu el president del jurat i un dels grans del piano com és Joaquín Achúcarro”.

Tant la final com la gran final poden seguir-se de manera presencial, amb entrada gratuïta fins a completar aforament, o en streaming a través del canal Youtube de la Diputació: https://www.youtube.com/playlist?list=plnp6h8ngxwcauifovtatwnb_tuevd7ehn. També la gala de clausura del dissabte 14 en el Teatre Principal (19.30 hores), per a la qual caldrà reservar prèviament les entrades en www.servientradas.com. En representació del jurat, el mateix Joaquín Achúcarro insistix en “l'alt nivell dels concursants” i confessa que “ha causat sorpresa, i al mateix temps alegria, entre els membres d'este jurat, la unanimitat en el criteri de valoració”.

Premis

El guanyador de l'Iturbi obtindrà 30.000 euros, la gravació d'un CD i la participació en una gira de concerts, i el segon i tercer classificat, 20.000 i 10.000 euros, respectivament, i la participació amb el guanyador en la gira. Els tres pianistes que es queden a les portes de la gran final rebran 5.000 euros cada un, i el millor d'ells rebrà 3.000 euros més addicionals. També hi ha premis especials concedits per la mateixa Diputació i per col·laboradors com la Societat Filharmònica de València i Kawai. Estos premis reconeixeran la millor interpretació de música espanyola; d'una peça de Chopin; d'una sonata de Mozart, i d'un concert de Beethoven. Finalment, el millor concursant triat pel públic rebrà 2.000 euros de Clemente Pianos.

Els sis finalistes

Dos dels quatre concursants espanyols que van iniciar la present edició de l'Iturbi s'han classificat per a la final. Eugenia Sánchez Durán (Múrcia 2004) estudia amb el professor Leo de María i el mestre Leonel Morales en la Universitat Alfons X el Savi de Madrid. Ha destacat en concursos internacionals com el de Las Rozas, Salzburg i Épinal, este últim en l'edició d'enguany amb un quart premi, i ha actuat en importants sales com la Max-Schlereth Saal i el Solitär Hall de Salzburg; el Carnegie Hall de Nova York (els EUA); el Shenzhen Concert Hall (Xina); la Filharmònica Eslovaca, i el Théâtre de La Rotonde (França).

Per part seua, Emin Kiourktchian (Còrdova 2004) va començar la seua trajectòria als sis anys amb sa mare, la pianista Larisa Tedtoeva. L'abril de 2021, va guanyar el Concurs Nacional de Jóvens Pianistes Ciutat d'Albacete i va ser admés per a estudiar a l'Escola Reina Sofia de Madrid amb la professora Milana Chernyavska. Ha rebut classes magistrals de pianistes de renom com Leonskaja, Shereshvskaya, Berman, Ovchinnikov i Martínez Mehner. Entre els seus èxits recents destaca el primer premi en el concurs Frechilla-Zuloaga de Valladolid (novembre 2023), i el tercer premi en el Concurs Internacional Ciutat de Màlaga (juny 2024).

La pianista xinesa Yungyung Guo (Hong Kong 2003) ha actuat en escenaris com l'Òpera de Sídney i l'Auditori Simfònic de Shanghái, i amb orquestres com la Simfònica de Sídney, la Filharmònica de la Ciutat de Mèxic i la Filharmònica de Shanghái, treballant amb directors com Benjamin Northey, Umberto Clerici i Scott Yoo. Com a música de cambra, ha actuat amb el violoncel·lista Li-Wei Qin. Yungyung va ser tercera en el Concurs Internacional de Piano de Sídney, primera en el Concurs Internacional de Piano de Gurwitz i segona en el Concurs Internacional de Piano de Nova Orleans.

L'italià Ruggiero Fiorella (Puglia 2002) estudia amb Pavel Gililov en el Mozarteum de Salzburg, i amb Eliso Virsaladze. Va començar els estudis de piano als set anys, graduant-se posteriorment en el Conservatori de Florència. Més avant, va obtindre el màster en el Mozarteum, en la classe de Claudius Tanski, i també va ser tutelat per Riccardo Risaliti a Itàlia. Actua regularment en sales de tota Europa i ha sigut guardonat en concursos com l'FVG 2024 (segon premi) i el de Venezia 2022 (tercer premi). Des de 2017, és membre del Trio ad libitum, grup guanyador en 2021 del Premi Nacional de les Arts d'Itàlia.

Uladzislau Khandohi (Minsk 2001) procedix d'una família de músics famosos pel seu mestratge amb el dulcimer. Va començar a prendre classes de piano als set anys i prompte va obtindre reconeixement. Als deu va guanyar el Gran Premi del Concurs Obert Mendzelevskaya de Mogilev, un any després va triomfar en l'Sviridov de Sant Petersburg, i en 2014 va obtindre el primer premi en el Festival Astana Piano Passion. Va aconseguir el reconeixement mundial en 2016, convertint-se en finalista del Concurs Gina Bachauer i llançant el seu àlbum debut amb Melodiya. En 2020 es va matricular en el Conservatori Estatal de Moscou, guanyant posteriorment prestigiosos concursos com els de Ferrol i Sanremo. Va ser finalista en el Concurs de Piano Cliburn en 2022 i va guanyar el segon premi a Sídney en 2023.

Nabeel Hayek (Natzaret 2001) és llicenciat per l'Escola de Música Buchmann-Mehta, on va estudiar amb Arie Vardi i Asaf Zohar, i té un màster per la Juilliard School amb Julian Martin. Des de 2017, Hayek té com a mentor a Murray Perahia. De cara al futur, continuarà els seus estudis per a obtindre el títol de doctor en Arts Musicals a Juilliard. Nabeel és un actiu músic de cambra i pianista col·laborador amb àmplia experiència, i continua ampliant el seu repertori com a solista amb una gran passió per la música contemporània i del segle XX. Hayek ha oferit recitals a Europa, Àsia i Amèrica del Nord, i ha actuat per a la Societat Internacional de Música Arthur Rubinstein i la Filharmònica d'Israel.