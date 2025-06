Feijóo aplaudix des d'Alacant el pressupost de la Generalitat pactat amb Vox i eludix pronunciar-se sobre el futur de Mazón

El PP ha volgut mostrar múscul este dimarts a Alacant en un acte per a militants organitzat per la direcció autonòmica del partit i al qual han acudit vora un miler de persones, segons han expressat des del partit.

El convidat estrela d'esta cita era el president de la formació a escala nacional, Alberto Núñez Feijóo, qui curiosament ha sigut el segon a intervindre dels quatre participants que han pres la paraula. Luis Barcala, alcalde d'Alacant, obria l'acte, a qui seguia Feijóo, i posteriorment intervenia el president de la Generalitat, Carlos Mazón, i el de la Diputació, Toni Pérez. Un orde que fonts del partit han justificat afirmant que obeïen ordes de Génova per a “entrar en els directes” dels mitjans de comunicació.

Feijóo, que s'ha mostrat “orgullós de tornar a la Comunitat i d'eixir al carrer”, ha llançat el primer dard al president del Govern, Pedro Sánchez, assegurant que ell “no s'amagarà” en les poblacions afectades per la DANA i exigint que els membres del Consell de Ministres vagen a estes localitats “sense eixe seguici de cotxes oficials i vegen que el que necessita la gent no ha arribat”.

No han sigut les úniques crítiques de Feijóo, que ha assegurat que el Govern d'Espanya “està afectat” després de la manifestació de diumenge a Madrid per a demanar eleccions anticipades. Al seu torn, el líder del PP ha parlat també en clau autonòmica i provincial. Segons ha assegurat, “l'objectiu de Pedro Sánchez és asfixiar la Comunitat Valenciana”, en referència al bloqueig dels diners del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) enguany i a unes ajudes que Feijóo assegura que no estan arribant.

En l'àmbit del finançament autonòmic, Feijóo s'ha compromés a “equiparar esta Comunitat en la mitjana de finançament de les comunitats d'Espanya. És el mínim que puc fer”, ha postil·lat, i ha retret també la pròrroga pressupostària a escala nacional, que segons el líder del PP és una situació que “arreglarem des del Govern d'Espanya”. Respecte a Alacant, Feijóo s'ha compromés “amb l'aigua, amb el finançament i amb les inversions”.

Sense pronunciar-se sobre el futur de Mazón

D'altra banda, el president del PP s'ha referit també a la situació política a la Comunitat Valenciana. Ha “celebrat” l'aprovació pressupostària de PP i Vox a les Corts Valencianes i ha definit estos comptes com “els més ambicioses de la història de la Comunitat”. En este context, ha assenyalat Mazón per estar al capdavant d'este acord, però, no obstant això, no s'ha referit al futur del president de la Generalitat, en dubte des de la DANA del passat 29 d'octubre.

El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, durant l'acte a Alacant. / Jose Navarro

Feijóo sí que ha parlat del futur que ell desitja, i s'ha compromés amb el Pla València proposat des del seu partit per a “executar-lo des del Govern d'Espanya”, amb la condició de dur a terme la reconstrucció després de la DANA.

Quant als casos de corrupció que afecten l'entorn del Govern, Feijóo ha assegurat que “no permetrem que s'use el poder com a trinxera i com a negoci per a la família i per als amics del president”. Respecte a l'exministre José Luis Ábalos, la casa del qual ha sigut registrada este dimarts per efectius de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil a causa del cas Koldo, Feijóo considera que l'exsecretari d'Organització del PSOE i el president del Govern “són el mateix”, en referència a l'estreta relació que els va unir en el passat.

I quant a la situació d'Álvaro García Ortiz, fiscal general de l'Estat, a un pas de ser portat a juí per les filtracions sobre Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso, el president del PP ha protestat perquè “en cap país europeu cap fiscal general de l'Estat s'assenta en la banqueta”. “Ningú té legitimitat per a tacar les nostres institucions”, ha criticat.

Feijóo també ha tocat qüestions com la migratòria, que diu voler “controlar”, perquè “de la il·legalitat no poden sorgir drets”, i s'ha mostrat autoexigent quan ha dit que “els ciutadans no volen un PP que espere el torn o que substituïsca Sánchez: volen un partit que meresca presidir el Govern d'Espanya”.