El secret a veus de les cales secretes

Això de les "cales secretes" ja s'ha convertit en un oxímoron. És com un silenci eixordador. Ja no hi ha cales secretes. Els secrets ni es pensen. Eixe vel que els embolica és molt fràgil. Els qui menys saben guardar-los són els turistes. Se'n van de la llengua. Però la fórmula de les "cales secretes" s'utilitza com a reclam, com a ham. Després l'ingenu turista arriba a eixa platja recòndita i solitària i es topa amb una munió de gent. El secret ho és a veus. I es donen paradoxes insospitades. Un buscador de vols i hotels barats (Jetcost) pregunta als seus milers i milers d'usuaris per les platges "més originals i secretes d'Europa". I, clar, un secret volant per internet, deixa de ser a l'instant un secret. Tot el misteri vola per l'aire.

Entre les platges triades pels usuaris d'este buscador s'ha colat la del Moraig, al Poble Nou de Benitatxell. Destaquen que està "amagada darrere del massís del Puig de la Llorença". Confessen la seua fascinació per la Cova dels Arcs (la geologia esculpix formes sorprenents), "una impressionant cova aquàtica que en realitat és l'eixida a la mar d'un riu subterrani". I advertixen que en la Cova dels Arcs cal xafar amb compte: "les roques esvaren". També apunten que en el tram nord del Moraig, en el punt més acostat al penya-segat, "són molts els usuaris que practiquen el nudisme".

La cala del Moraig recupera la paz / A. Padilla

El Moraig fa temps que va deixar de ser una platja secreta. De fet, l'ajuntament ha hagut de posar en marxa un sistema de control de vehicles (es paga 12 euros per aparcar) per a contindre la massificació. També hi ha un autobús que permet oblidar-se del cotxe i que evita les caminades. Per a arribar a la cala hi ha una costa escarpada que es baixa amb alegria, però que després, quan es puja, és extenuant.

Atapeïts en les "cales secretes"

Això de les cales secretes és a la Marina Alta un mite. Els banyistes estan més a pler en les turístiques platges d'arena que en les apartades cales. Les platges estan atapeïdes. És el que té pregonar els secrets a tort i a dret.